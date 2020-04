Els morts diaris per coronavirus a l'Estat cauen a 410, la xifra més baixa des de fa gairebé un mes

Forta caiguda en la xifra de morts diàries per coronavirus a l'Estat. En les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 410 morts, la dada més baixa des del 22 de març, fa gairebé un mes, segons l'últim informe del ministeri de Sanitat. Pel que fa els contagiats, n'hi ha un total de 198.470 que han donat positiu, 2.526 dels quals han donat positiu en el test d'anticossos després d'haver passat la malaltia sense símptomes. Aquesta dada és una novetat en el llistat del ministeri des de dissabte i encara no l'aporten totes les comunitats autònomes -en part perquè no s'estan realitzant tests d'anticossos arreu.