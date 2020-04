Educació alerta que hi ha escoles amb un pla de treball telemàtic "excessiu" i avui els donarà indicacions

"Això és evident". El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat categòricament que els centres escolars estaran oberts a partir del mes de setembre, però ha apuntat que l'evolució del desconfinament marcarà quan podrà començar l'activitat lectiva. Es decidirà en funció de si es pot fer la preinscripció a mitjans de maig o de si s'ha d'endarrerir. No ha descartat, però, que alguns alumnes puguin tornar a classe ja a mitjans del mes que ve, tenint en compte que el retorn serà esglaonat: "Treballem diferents escenaris des del maig fins al setembre". Fins que no s'aixequi l'estat d'alarma, ha detallat, no es podrà decidir com i quan es farà la preinscripció, i això es el que marcarà quan podrà començar l'activitat lectiva a les escoles.

Pel que fa a la feina telemàtica que estan fent els centres aquest tercer trimestre, ha assegurat que tenen constància que hi ha escoles, tant públiques com privades, que han marcat un pla de treball "excessiu", i ha concretat que avui mateix es publicaran les recomanacions de com abordar la situació. Avui també es donaran indicacions sobre com continuar el curs en formació professional i estudis d'esports i arts plàstiques. "No pretenem que els alumnes passin sis hores al dia fent treball telemàtic", ha resumit, i ha assegurat que el que es busca és fer un "acompanyament" i que la tercera avaluació ha de servir per millorar les dues anteriors i en cap cas per empitjorar els resultats dels alumnes. El conseller ha defensat que en el context actual s'ha de treballar tenint en compte les limitacions de cada alumnes i també les del professorat i del mateix departament.

Avui, ha assegurat, ja s'han repartit gairebé 21.000 dispositius amb dades per permetre que tothom segueixi el curs. S'han prioritzat els territoris de més complexitat social i els alumnes que estudien els últims cursos de cicle. "Ens equivocaríem si intentéssim reproduir les classes presencials de manera telemàtica", ha remarcat.

Reunió amb sindicats

El conseller ha defensat també que ja s'han repartit pràcticament tots els xecs de beques menjador i que només queden pendents alguns casos en què hi ha problemes amb les adreces. També ha garantit que les oposicions a professor es faran segur aquest curs, encara que potser han de començar al setembre i no al juny. També ha dit que es faran "segur" les proves d'accés a grau superior. "Les farem quan puguem i no perjudicarem l'alumne", ha defensat. Pel que fa a la selectivitat, ha apuntat que, per garantir distàncies de seguretat durant la prova, els organitzadors habilitaran més espais.

Bargalló també s'ha referit a la polèmica de professors substituts que denuncien que el departament els ha rescindit el contracte, i ha concretat que avui hi ha prevista una taula sindical per abordar la situació. "La nostra proposta serà cobrir totes les substitucions que ens demanin els centres", ha assegurat, però ha apuntat que el context actual té una dificultat que és que els substituts han de poder fer classes telemàtiques i, també, que hi ha casos en què ha tornat el docent titular i no es poden mantenir dos sous per a una mateixa plaça. "Avui farem una proposta als sindicats", ha apuntat.

El conseller també ha confiat que el govern espanyol permeti que cada comunitat autònoma decideixi com permetre la sortida al carrer controlada dels menors d'edat i poder aplicar, així, el pla dissenyat pel Govern, que preveu que els adolescents també puguin passejar.

Pel que fa a les activitats d'estiu, Bargalló ha explicat que a Catalunya ja es fan els casals d'estiu i que es treballa des de Joventut en el si del departament de Treball, Afers Socials i Famílies per incorporar aquest any tot el que calgui tenint en compte que el curs escolar no haurà sigut normal. Ha afegit, però, que la ministra d'Educació, Isabel Celaá, es va comprometre a fer arribar una partida pressupostària per a aquest concepte i que si aquests diners arriben "hi haurà un suport als casals que tradicionalment no hi ha sigut". A més, podrà cedir més espais dels que cedeix habitualment, com per exemple instituts.