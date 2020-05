Espanya supera els 25.000 morts per coronavirus

Espanya supera ja els 25.000 morts oficials per coronavirus, segons les dades diàries del ministeri de Sanitat. Per tercer dia consecutiu la xifra de defuncions en 24 hores al conjunt de l'Estat se situa per sota del llindar dels 300 casos: si ahir divendres eren 281, aquest dissabte són 276. Pel que fa els contagis per covid-19, continuen més o menys estables, igual que les morts, amb un increment diari aproximat del 0,5%. Divendres es comptabilitzaven 1.175 noves infeccions segons les proves de PCR, i aquest dissabte en figuren 1.147.

Crida l'atenció especialment el cas de la Comunitat de Madrid, epicentre de la pandèmia quan va començar el brot a Espanya. Mentre que a Catalunya hi ha 543 nous contagis per proves PCR, a Castella i Lleó 172, a la Comunitat de Madrid només figuren 25 nous casos, mentre que ahir també la xifra era molt baixa, de 52 nous infectats. Això és fruit d'una "depuració" de la sèrie històrica, segons va explicar el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ja que hi havia acumulats molts resultats de proves PCR antigues, però xoca amb els resultats d'altres autonomies a les portes de començar a avaluar la possibilitat de canviar de fases.

Amb uns resultats així, Madrid se situaria en una millor posició que Catalunya per canviar a la fase 1 a partir de mitjans de maig. El govern espanyol encara no ha detallat quin seran els llindars a superar per poder canviar de fases per províncies, però. No caldrà serà suficient amb una taxa baixa de contagis, també caldrà tenir en compte la capacitat assistencial -capacitat de les UCI i d'atenció primària-, així com la capacitat de traçar contagis si hi ha un brot.