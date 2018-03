Decomissen prop de 700 ovelles i cabres a un ramader de Lliçà d'Amunt per maltractar-les i no cuidar-se'n

Una actuació conjunta dels Mossos d'Esquadra i el departament d'Agricultura arran d'una resolució judicial es va acabar el 6 de març amb el decomís del ramat d'ovelles i cabres a un ramader de Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental) acusat de maltractar-les i no cuidar-se'n. L'home no tractava els animals ferits i els deixava morir, abandonava els cadàvers a les instal·lacions sense seguir els protocols adequats i no netejava els espais. De fet, molts xais morien perquè quedaven colgats i no es podien moure pels purins, que arribaven a fer un metre de gruix i cobrien una extensió de 800 m² de terreny.

En total es van retirar de la granja 702 animals: 567 ovelles, 80 xais, 50 cabres, 2 ponis i 3 gossos. A dins de les instal·lacions també s'hi van trobar 40 cadàvers d'ovelles i cabres en diferents estats de descomposició que convivien amb la resta del ramat. A banda de la condició d'investigats, el propietari i el seu pare van acabar detinguts el mateix 6 de març per intentar agredir els mossos que van contactar-los amb l'objectiu de lliurar-los la interlocutòria judicial del comís.

Les actuacions són de fa un temps, quan agents dels Mossos de la Regió Metropolitana Nord van trobar unes ovelles mortes al voltant de la granja i van constatar que els cadàvers no s'estaven gestionant de manera adequada. Malgrat les sancions administratives, el propietari continuava gestionant el ramat amb descurança. Tant el departament d'Agricultura com l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i els Mossos van intentar reconduir l'actitud del ramader i li van donar un seguit d'alternatives per mantenir el ramat en les condicions adequades, però sense èxit.

Davant d'aquesta situació, el DARP va decidir tramitar l'expedient per via judicial i denunciar els fets a la fiscalia en considerar que s'estava incorrent en un delicte de maltractament animal i un altre contra la salut pública. En vista de la gravetat dels fets, el jutjat d'instrucció va autoritzar el comís de tot el ramat i dels altres animals domèstics de l'explotació.

Signes de desnutrició i malalties parasitàries al ramat

En general, el ramat presentava signes de desnutrició i alguns animals estaven molt prims. Es van detectar problemes de coixesa en un nombre d'animals elevat provocats per la falta d'higiene de les instal·lacions, i també problemes cutanis de falta de llana a causa de malalties parasitàries o mancances alimentàries. Els Mossos d'Esquadra volen ressaltar la "valuosa cooperació" d'associacions animalistes en el seguiment i la recollida de dades sobre l'estat dels animals.