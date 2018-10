Dos detinguts al País Valencià per difondre l'ideari del Daeix i Al-Qaida

La policia espanyola ha detingut aquest dimarts de manera simultània a les localitats d'Alaquàs (l'Horta) i Cocentaina (el Comtat) dos homes de nacionalitat siriana, de 55 i 58 anys, sospitosos de difondre a les xarxes socials la doctrina dels grups jihadistes Daeix i Al-Qaida.

Segons ha informat el ministeri de l'Interior en un comunicat, tots dos estan acusats d'un delicte d'integració en organització terrorista, col·laboració, adoctrinament i enaltiment del terrorisme, i mostraven "un elevat nivell de radicalització", a més d'actuar com a "importants dinamitzadors" de les dues organitzacions.

De fet, un dels detinguts hauria assolit un "elevat" estatus en l'estructura informativa del Daeix, ja que se sospita que "formava part dels seus grups de missatgeria instantània". Segons ha assegurat la policia, els administradors d'aquests xats són membres de l'organització que decideixen les línies d'actuació i transmeten informació actualitzada sobre el grup terrorista i les seves accions. Sota el títol 'Notícies de l'Estat Islàmic', en aquestes converses es reben missatges de fidelització i consignes com ara "recordatori jihadista: recompensa de fer la jihad per la causa d'Al·là", on s'encoratja a l'execució d'accions terroristes.

"Destrucció dels occidentals"

Els detinguts comptarien amb centenars de seguidors a les xarxes socials i un "ritme elevat de publicacions", i utilitzaven, sempre segons el relat policial, els seus perfils públics per distribuir missatges d'incitació a l'odi i la violència. Aquests continguts inclourien la difusió d'imatges cruentes dels conflictes bèl·lics sirià i iraquià, acompanyades de comentaris encoratjant a la confrontació per motius religiosos i a la "destrucció dels occidentals".

De fet, els comptes dels detinguts a les xarxes socials únicament s'haurien utilitzat per a la difusió d'aquest tipus de continguts, la qual cosa evidencia, segons el criteri dels investigadors, "la seva finalitat instrumental, com a eina d'enaltiment, captació i adoctrinament terrorista".

La investigació, duta a terme per agents de la comissaria general d'informació de la policia espanyola, amb la col·laboració de la brigada provincial d'informació de València i la brigada local d'informació de Torrent (l'Horta), s'ha desenvolupat sota la supervisió del jutjat central d'instrucció número 1 i la coordinació de la fiscalia de l'Audiència Nacional.