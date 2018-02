Detenen el 'segon violador de l'Eixample' per una baralla amb la mare i la germana

L'home que va ser conegut com a 'segon violador de l'Eixample', Alejandro Martínez Singul, torna a estar detingut, tot i que aquesta vegada no és per cap agressió sexual, sinó per haver atacat membres de la seva família en una baralla, segons ha sabut l'ARA.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mollet del Vallès van rebre ahir a la tarda una denúncia per violència familiar. Segons els denunciants dels fets, les víctimes eren la germana i la mare de Martínez Singul.

Els agents que es van presentar a casa de Martínez Singul, a la Llagosta, per detenir-lo se'l van trobar atrinxerat: es negava a deixar-los entrar i els amenaçava amb ganivets.

Davant d'aquesta situació, els responsables de l'operatiu policial van activar la unitat d'ARRO –agents d'una unitat regional especial que fan feines d'antiavalots i actuen en situacions de violència–, però finalment se'l va poder detenir abans que arribessin aquests reforços, sense que hi hagués cap ferit.

Segons fonts policials, Martínez Singul tenia un trau al cap que s'hauria produït durant la baralla amb membres de la seva família.

Va sortir en llibertat el 2013

Alejandro Martínez Singul va sortir en llibertat després de la seva última condemna l'any 2013 per haver abusat d'una nena de 12 anys. Va obtenir la llibertat després de complir la darrera condemna, de poc menys de quatre anys, i sense haver tingut cap permís abans. I quan va ser excarcerat es va saber que havia acceptat voluntàriament un tractament d'inhibició sexual, conegut popularment com a 'castració química'.