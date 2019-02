L'Església espanyola diu que no té "autoritat" per investigar els casos de pederàstia

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) no encarregarà a les diòcesis cap informe per investigar els casos de pederàstia que han passat a l'Església catòlica perquè assegura que "no té autoritat" per fer-ho. El seu president, Ricardo Blázquez, ha dit que l'organisme que presideix no té la competència per damunt de les diòcesis per demanar un estudi d'aquest tipus, i ha afegit: "Que cada diòcesi faci el que consideri oportú". Blázquez ha respost així a la pregunta de si l'Església espanyola té la intenció d'elaborar un informe que reculli els casos d'abusos a menors en les diferents diòcesis.

Ricardo Blázquez, en una roda de premsa aquest dimecres després d'haver assistit a la cimera convocada pel papa Francesc, ha avançat que està a l'espera de rebre del Vaticà les normes d'actuació, que encara s'estan elaborant i que seran comunes per a tota l'Església, davant els casos d'abusos sexuals a menors. També ha explicat que aviat rebran "normes concretes" i no només orientacions, de les quals els bisbes seran "examinats" perquè "les normes, si es trenquen, es demanen comptes, i de les orientacions és més difícil".

Per tant, a l'espera de les directrius del Vaticà, l'Església espanyola no ha pres cap mesura nova per abordar la problemàtica de la pederàstia, tot i que Blázquez ha subratllat que no repetiran "un procediment que es pensava que podia donar resultat i s'ha vist que no", com és traslladar els abusadors a altres diòcesis. "Un problema de pederàstia no es cura amb un trasllat; una qüestió d'aquest tipus no es cura només econòmicament; estem tractant de relacions personals ferides, profundament ferides", ha remarcat.

"Dels nens s'abusa per moltes vies"

També ha explicat que les diòcesis estan disposades a col·laborar amb la justícia, a través de la denúncia al ministeri fiscal, encara que ha demanat que es respecti la presumpció d'innocència del suposat abusador perquè "no és bo que des del moment en què hi ha una denúncia, algú aparegui davant la societat com un condemnat". Blázquez ha assegurat que l'Església espanyola té la voluntat de participar "eficaçment en l'erradicació d'aquesta qüestió tan greu", tot i que ha reclamat "una mirada més àmplia" de tota la societat perquè, segons ha dit, "dels nens s'abusa per moltes vies". En aquest sentit, ha recordat els menors víctimes del tràfic de persones, el turisme sexual o els nens soldat.

"Com a humanitat, com a persones, hem contret un deute immens amb molts nens i nenes", ha dit el president de la CEE. Pel que fa a la cimera convocada pel papa, Blázquez l'ha qualificat de "reunió sense precedents feta amb confiança i valentia". Segons ell, la cimera ha suposat un "sí inequívoc a les víctimes, les seves famílies i la col·laboració amb les autoritats de l'Estat" i un "no" als abusadors, als encobriments, al silenci còmplice i al tractament inadequat per part de les autoritats de l'Església.

Finalment, ha valorat les trobades amb les víctimes, que han ofert una narració "que suscita llàgrimes, amb el que per a elles havia significat la destrossa personal, algunes fins a la mort de la seva fe". "Era estremidor sentir, amb un respecte immens, els que ens explicaven una història a vegades esgarrifosa", ha afegit Blázquez: "L'Església vol afrontar aquesta situació i oferir-se humilment per xerrar". En aquesta línia, ha subratllat que ell mateix ha rebut diverses víctimes d'abusos "des de fa temps" i s'ha mostrat disposat a rebre'n més.