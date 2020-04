Franges de dues hores i trobades de 10 minuts: la proposta perquè els nens surtin al carrer

El comitè tècnic del Procicat ha aprovat aquest dissabte la proposta del Govern perquè els nens puguin sortir al carrer, si es compleixen les condicions, a finals de la setmana vinent. El pla preveu que les sortides es facin en franges de dues hores segons l'edat dels menors i que, si es produeixen trobades casuals de famílies que es coneixen, la durada màxima sigui de 10 minuts mantenint una distància de seguretat de dos metres. El president de la Generalitat, Quim Torra, portarà la proposta a la reunió d'aquest diumenge amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè l'autoritzi. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dit que "no entendria" que l'Estat tombés el pla.

Segons la proposta, els nens d'entre 0 i 16 anys sempre hauran de sortir amb alguna persona adulta de la família i els adolescents de més de 16 anys no caldrà que vagin acompanyats si els seus progenitors o tutors es fan responsables que compleixen les mesures de seguretat. El pla preveu que els infants de 0 a 6 anys –els nascuts entre el 2014 i el 2020– puguin sortir a la franja d'entre les 12 i les 14 hores, els menors entre 6 i 16 anys –els nascuts entre el 2004 i el 2013– ho puguin fer a la franja de les 16 a les 18 hores, i que els adolescents de més de 16 anys –els nascuts abans del 2004– puguin trepitjar el carrer entre les 18 h i les 20 h. Si una família té menors de diferents edats podrà sortir amb tots els nens en una de les franges. A partir de 3 anys els infants, com els adults, hauran de portar mascareta, que pot ser domèstica, adaptada a la seva cara.

En les sortides, es podran utilitzar jardins públics oberts per a aquest tipus de passeigs, però no es podran fer servir espais infantils ni de joc, com els gronxadors i els altres elements lúdics. Tampoc es podran utilitzar elements comuns, com els bancs, excepte les persones que ho necessitin pel temps imprescindible. La proposta del Procicat recomana entrar i sortir de casa per les escales i no amb l'ascensor i prohibeix que s'agafi el vehicle particular o el transport públic per desplaçar-se. Abans de sortir caldrà prendre la temperatura a totes les persones que viuen juntes, i si algú té febre de 37 graus o més ningú de la família podrà anar al carrer. També s'hauran de rentar les mans abans i després de les sortides. En tots els casos, s'haurà de portar el document que va impulsar la Generalitat per sortir de casa –el certificat autoresponsable– i no es podrà dur menjar ni consumir begudes. Tampoc es podran utilitzar els equipaments esportius i els menors no podran entrar als comerços, excepte que es quedessin sols a casa, per evitar les aglomeracions.

El pla estableix que s'haurà de mantenir una distància de seguretat de dos metres amb totes les persones que hi hagi al carrer menys amb els membres de la família. La distància màxima de desplaçament serà del radi d'un quilòmetre des del domicili i no es permeten trobades organitzades. Però, si per casualitat una família coincideix amb una altra al carrer, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que es permet la interacció si es manté la distància de seguretat, en un temps màxim de 10 minuts i com a molt entre dues famílies. "És normal que quan es pugui sortir ens trobem persones conegudes", ha admès Vergés, que ha deixat clar que està prohibit el contacte físic, també entre els menors, com els petons, les abraçades o xocar les mans.

Però com que l'estat d'alarma ha centralitzat les competències al govern espanyol, la proposta de la Generalitat necessita la validació de l'executiu de Sánchez. Buch ha reiterat que no sap trobar la possibilitat que el pla provoqui "un rebuig". "Seria molt difícil d'explicar que no es deixés sortir", ha considerat Buch, que ha recordat que des d'aquesta setmana ja es pot anar a treballar. El conseller d'Interior ha confiat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que havia demanat que els nens puguin sortir al carrer, sigui "una aliada" per defensar aquesta proposta. Pel que fa als espais i els circuits que els municipis podrien habilitar per permetre els passejos amb els menors, Buch ha dit que això "s'ajustarà a cada realitat". El Procicat apunta que "és important reglar els circuits" i que per això caldrà caminar sempre per la dreta.

"No contradictori" amb el confinament

Al marge de quina sigui la resposta del govern espanyol, Vergés ha insistit que el pla es podrà aplicar si l'evolució del coronavirus a Catalunya és "favorable". Segons Vergés, la proposta que els nens trepitgin el carrer "no és contradictòria" amb el fet que encara es demani el confinament a casa perquè s'havia de treballar. "No cal precipitar-nos, però sí preparar-nos", ha assegurat la consellera de Salut. La presentació del pla s'ha fet en la roda de premsa del Govern per informar de les novetats del covid-19, durant la qual Vergés també ha explicat que 549 avis que estaven en residències de gent gran ara estan confinats amb les seves famílies i que en les últimes 24 hores se n'han traslladat 18 a altres residències i 31 a hotels o espais més adequats.

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha recordat que a partir de dilluns hi haurà un milió de mascaretes a les farmàcies de Catalunya i que dijous se n'hi sumaran dos milions més. La Generalitat ha fet una comanda de 14 milions de mascaretes per repartir a la població i la primera serà gratuïta. "Tothom tindrà la seva mascareta. És important que hi vagi la gent que la necessita per treballar i que ningú trenqui el confinament per anar-la a buscar", ha demanat Budó. La consellera també ha explicat que l'Institut Català de les Dones, del 16 de març al 15 d'abril, ha fet 1.307 atencions, cosa que suposa un creixement del 60% del servei contra la violència masclista. Ara rep unes 40 trucades diàries, quan normalment són 25. "Per a moltes dones el confinament és una presó amb el maltractador", ha remarcat Budó.