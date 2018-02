Torrent no participarà en la recepció oficial del Mobile a Felip VI

El president del Parlament, Roger Torrent, no participarà en la rebuda oficial del MWC a Felip VI . El president sí que assistirà al sopar posteriorment, i manté així el seu compromís amb el Mobile World Congress, esdeveniment clau per a la dinamització del teixit econòmic i social del país, però no participarà del protocol de la casa reial. El president és absolutament conscient del seu paper institucional, que sempre exerceix amb totes les conseqüències. Tanmateix el cap d’estat no ha dedicat ni una sola paraula al miler de ferits de l’1 d’octubre per l’actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. De fet, el seu discurs del 3 d’octubre emparava l’actuació del govern espanyol i no apostava en cap cas per la política com a via per a resoldre els conflictes polítics. El president assistirà i visitarà els estands de la fira la setmana que ve.

La resposta ha estat parlada amb l’alcaldessa, Ada Colau, amb qui han coincidit que era la més adequada en la situació actual i una manera d’expressar conjuntament el compromís amb el Mobile.

D'altra banda, cap dels tres representants de la Generalitat que estava previst que hi assistissin aniran demà ni a la recepció ni al sopar presidit pel rei Felip VI amb motiu del Mobile World Congress (MWC). Després que el secretari de Telecomunicacions del Govern, Jordi Puigneró, anunciés que no anirà a la inauguració del MWC per la presència del rei Felip VI, els altres dos màxims representants de la conselleria d'Empresa i Coneixement, Pau Villòria i Joan Aregio, han declinat avui acudir-hi en nom de la Generalitat per la situació "d'anomalia" i excepcionalitat" que viu Catalunya.

En una carta, a la qual ha tingut accés l'agència Efe, dirigida al director general del GSMA, Mats Granyrd, el secretari general d'Empresa, Pau Villòria, explica que el fet que en aquesta edició del MWC no puguin assistir-hi ni el president de la Generalitat ni els consellers demostra que a Catalunya hi ha "una situació d'anomalia i excepcionalitat".

Villòria afegeix a aquesta situació la intervenció de la Generalitat a través de l'article 155, de manera que ha informat per carta que tant ell com el secretari d'Empresa i Competitivitat declinen assistir al sopar i a la recepció de benvinguda que ofereix el GSMA demà, al Palau de la Música, amb motiu de la dotzena edició del MWC.

Fonts del departament han informat, no obstant, que Villòria sí que participarà en la inauguració institucional del congrés que tindrà lloc dilluns.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat també avui que no participarà en la rebuda oficial de les autoritats que es dispensarà al rei aquest diumenge i dilluns amb motiu dels actes d'inauguració del Mobile, si bé sí que coincidirà amb el monarca en el sopar i l'acte institucional d'inauguració.

D'aquesta manera, ni la Generalitat ni l'Ajuntament de Barcelona assistiran als actes de recepció del monarca amb motiu del MWC com a protesta pel seu paper i el de l'Estat en l'1-O i posteriorment.