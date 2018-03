El Gremi d'Hotels es desmarca de la pujada de la taxa turística que proposa l'empresariat

EL Gremi d'Hotels de Barcelona ha assegurat aquest dilluns que es desmarca de les propostes llançades per Barcelona Global la setmana passada, que inclouen augmentar la taxa turística i revisar l'impost sobre béns immobles (IBI) en els edificis complets d'apartaments. El gremi ha destacat en un comunicat que Barcelona Global no representa els hotelers i ha rebutjat la possibilitat d'apujar la taxa turística i també l'IBI d'edificis d'apartaments, perquè "és una mesura que actua en contra d'aquells actors que ho fan bé ".

El gremi ha demanat un "enfocament més realista" sobre els problemes que perjudiquen la coexistència amb el turisme a la ciutat, com identificar la il·legalitat vinculada a allotjament turístic, que assegura que és el "principal problema" que afecta els ciutadans en aquest àmbit .

En un comunicat, també ha criticat que aquesta acció de Barcelona Global "ha pogut transmetre una sensació de ruptura en el costat empresarial sobre l'objectiu de combatre la il·legalitat, un fet que en cap cas es correspon amb la realitat".

Més actors

Sobre la taxa turística, ha criticat que en aquest aspecte només es planteja la implicació del sector hoteler, motiu pel qual ha reclamat que es tingui en compte la d'altres sectors i activitats industrials i econòmiques molt afavorides pel turisme, "que tenen marge de col·laboració i actualment no ho estan fent".

El gremi ha demanat que els recursos provinents de la taxa es destinin exclusivament a promoció turística, i no a projectes que no beneficien el conjunt socioeconòmic de la ciutat, i ha sostingut que no es pot plantejar un augment de la taxa "si actualment es desconeix on van destinats els recursos que reben i gestionen els municipis".

Sobre la possibilitat d'apujar l'IBI d'habitatges d'ús turístic en edificis complets, ha insistit que la mesura aniria en contra dels actors que operen correctament, i per això ha reclamat propostes "contra aquells que no actuen bé i que generen una afectació més greu sobre els ciutadans".

Davant la proposta d'equiparar les condicions laborals entre treballadors interns i externs als hotels, ha assegurat que el sector de l'allotjament turístic català ja va actuar per iniciativa pròpia a principis del 2017, amb un acord amb la part sindical i un període d'adaptació, i ha afegit que el gremi "confia que la resta de sectors i administracions presentin un grau d'implicació similar en aquest assumpte".