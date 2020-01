"Hem sentit l'explosió i hem vist una bola de foc immensa"

La forta explosió que s'ha produït a les 18.40 d'aquesta tarda s'ha pogut sentir a quilòmetres de distància. Alguns testimonis han assegurat al diari ARA que han sentit la deflagració des de la Bisbal del Penedès, que està a més de 40 quilòmetres. El Cristòbal, que treballa en una petroliera de Repsol, estava en un vaixell descarregant cru en aquella mateixa hora quan ha sentit la deflagració. "Estàvem a coberta quan hem sentit una explosió i després hem vist com una bola de foc immensa que pujava cap amunt", explica. La petroliera on treballa el Cristòbal es trobava en aquell moment a una milla i mitja del port de Tarragona i a poc més de tres quilòmetres de la química. Segons explica, després de l'explosió i la bola de foc, s'ha produït un incendi. En un principi, tot i que ja era de nit, es podia distingir "el fum de color negre" que sortia després de l'explosió.

També estava per la zona Zoraida Rodríguez, que estava fent un cafè al Centre Comercial Les Gavarres. "Hem sentit una forta bategada. Al principi pensava que era un cotxe que s’havia estavellat contra la cafeteria on érem i hem sortit corrents cap a fora", explica. Un cop a l'exterior, els clients del centre comercial han vist que el cel s'havia tenyit "de color vermell i groc" i de seguida han pensat en la petroquímica. "Jo he tornat a entrar i m'ha trucat la meva mare per dir-me que tornés cap a casa".

⚠️ Imatges de l’explosió a #Tarragona des d’una càmera de seguretat de les Gavarres. A 5km del polígon industrial pic.twitter.com/k0gbJqJt5B — Èric Pujol (@EricPujol) January 14, 2020

"Just sortia d'una activitat a la Canonja, i quan he arribat a casa dels meus pares he tancat la porta i s'ha sentit un soroll fortíssim", explica Pilar Izquierdo, veïna de Tarragona. "Ens pensàvem que havien entrat a robar a casa i hem sortit cap a fora corrents. Hem mirat cap al fons i hem vist l'explosió i que estava tot amb una fumarada terrible. Encara estem en xoc", assegura, i afegeix: "L’olor és fortíssima i si arribo a quedar-me 5 minuts més a la Canonja no se si ho hauria explicat".

"He vist la mort"

La Mercè March conduïa el seu cotxe per l’autovia A-7 i estava a punt d’arribar a Vila-seca quan ha vist unes flames a la zona química de la Canonja, “perquè hi havia més llum del que és normal”. De seguida ha sentit una “superexplosió”. “He vist la mort”, assegura. “Havia de mirar la carretera però no podia deixar de mirar allò. Es barrejaven les flames amb coses que queien. He entrat a Vila-seca tremolant i molts conductors s’aturaven al voral”, ha recordat poc després. Quan ha arribat a casa, els seus dos gats s’havien amagat i no sabia què fer. “No sonava cap alarma i estava tancada perquè deien que ens havíem de confinar. No estem preparats. He passat molta por”, lamenta.

Des de Constantí, la Montse Pérez explica que un "bum" l'ha fet mirar per la finestra però al no veure res estrany s'ha tornat a tancar a casa i no ha sigut fins que una amiga l'ha avisat que se n'assabentat. Afirma que ni ella ni la seva filla, de 14 anys, tenen por i que segueixen "el que està passant i les instruccions per la tele i la ràdio, tal com marca el protocol" en aquests casos.

651x366 Habitatges propers al lloc de l'explosió han patit desperfectes / EFE/JAUME SANJUAN Habitatges propers al lloc de l'explosió han patit desperfectes / EFE/JAUME SANJUAN

Un total de 20 dotacions de bombers s'han desplaçat fins a la planta i Protecció Civil ha anunciat que l'afectació no és externa a la zona del polígon i que "no es faran sonar les sirenes". També ha demanat que, de manera preventiva, tothom que vegi fum i tots els veïns de la Canonja i Vila-seca es quedin confinats.