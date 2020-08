L'increment alarmant a Madrid dispara els contagis a l'Estat: 3.715 en les últimes 24 hores

Creixen progressivament els contagis i les defuncions a l'Estat com a conseqüència del coronavirus. A mesura que s'aproxima la tornada a l'escola i a la feina, les xifres incrementen. Especialment preocupant és l'augment registrat aquest dimecres: 6.671 nous contagis, 3.715 dels quals s'han diagnosticat les últimes 24 hores. El focus principal de l'epidèmia a l'Estat és indubtablement la Comunitat de Madrid, que ha reportat 1.535 nous casos en un dia. És una xifra que duplica la que va comunicar dimarts, que era de 704. També és inquietant el nombre de defuncions que s'han donat a conèixer: al còmput total n'hi ha 127 de noves i, concretament, l'increment respecte dimarts és de 68 si només es tenen en compte les que s'han produït en l'última setmana. Així, els últims set dies han perdut la vida 131 persones per coronavirus.

Aquesta setmana les comunitats autònomes han començat a aplicar les mesures que divendres es van pactar amb el ministeri de Sanitat: està prohibit fumar a l'aire lliure sense mantenir la distància de dos metres, s'han tancat els locals d'oci nocturn i s'han posat restriccions horàries i d'aforament als establiments de restauració, entre d'altres. Va ser una decisió que Sanitat va veure pertinent per "homogeneïtzar" les mesures arreu de l'Estat, per bé que el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, donava missatges de tranquil·litat a les rodes de premsa. "No hi ha una segona onada", ha anat insistint l'epidemiòleg, perquè segons el seu criteri s'hauria de produir una transmissió descontrolada arreu perquè es pugui parlar en aquests termes. Simón atribuïa l'increment de contagis majoritàriament a la capacitat diagnòstica, però sí que els últims dies ha alertat que Madrid ja preocupa.

Aquest dimecres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit per videoconferència amb Simón i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i Moncloa s'ha limitat a destacar la necessitat de complir amb el "màxim rigor" les mesures que es van adoptar divendres passat. Mentrestant, creix el neguit per la tornada a l'escola: el cap de l'executiu espanyol va anunciar que la propera conferència de presidents autonòmics seria a finals d'agost i serviria, precisament, per abordar aquesta qüestió. Fonts de la Moncloa asseguren a l'ARA que encara no s'ha concretat la data de la trobada, que serà per videoconferència, i no es descarta que pugui ser els primers dies de setembre.

Madrid augmenta les hospitalitzacions

En gran part, l'increment en els dades es deu a la situació de la Comunitat de Madrid, que ja ha arribat als 100.000 positius des que va començar la pandèmia. Els últims dies ha anat creixent progressivament el nombre de contagis, amb 3.207 positius la setmana del 27 de juliol al 2 d'agost, 6.264 del 3 al 9 d'agost i 8.131 del 10 al 16 d'agost, segons l'informe que cada dimarts fa públic la direcció general de salut pública de la Comunitat de Madrid. El ministeri ha destacat la gran quantitat de PCR que es fan a la capital espanyola, però ha alertat de la poca capacitat de detectar asimptomàtics, fet que fa més incontrolable la transmissió del virus. Si bé la majoria de nous casos es donen en gent jove, a Madrid també han crescut les hospitalitzacions: ara són 1.033 persones ingressades i fa una setmana eren la meitat.

Pel que fa a la resta de territoris, continuen sent Euskadi i Aragó la segona i tercera comunitat amb més contagis diaris, amb 472 i 466 respectivament en aquestes últimes 24 hores. Amb tot, l'afectació no ha estat la mateixa: a Euskadi no ha ingressat ningú a l'hospital en l'última setmana ni ha mort ningú, mentre que l'Aragó va capitalitzar un gran nombre víctimes mortals pels contagis en residències de gent gran.