Inspecció de Treball culpa Iqoxe de la mort d'un treballador aquest juliol

Un nou informe posa en dubte la gestió de la seguretat del personal de l'empresa Iqoxe, la responsable de la planta d'òxid d'etilè accidentada el 14 de gener a la Canonja, quan va esclatar el reactor i va causar la mort de dos treballadors i d'un ciutadà a qui li va caure a sobre el sostre de casa després de l'impacte d'una de les planxes que van sortir disparades de la planta amb la deflagració. Aquest cas segueix sota investigació en un jutjat de Tarragona i la planta en qüestió s'ha desmantellat. Ara, però, un informe d'Inspecció de Treball fa responsable l'empresa de la mort d'un altre treballador aquest juliol a les instal·lacions per a derivats de pintura que Iqoxe també té a la Canonja, però en un punt diferent del que es va produir l'accident del gener.

Segons el sindicat UGT-FICA, que és qui va portar la denúncia del cas mortal d'aquest juliol a la Inspecció de Treball, l'informe de l'organisme conclou que la falta de mesures de seguretat i salut laboral d'Iqoxe està darrere de la mort del treballador, un empleat d'una empresa subcontractada per la química que es va precipitar per un forat de 10 metres el 8 de juliol. El sindicat considera que l'informe evidencia que hi va haver un "incompliment" de les mesures de seguretat de l'empresa, afirmen en un comunicat.

Els precedents

No és la primera vegada que Inspecció de Treball revisa la gestió de les plantes d'Iqoxe al polígon petroquímic de Tarragona. L'empresa ha rebut fins a quatre sancions d'entre 2.000 i 8.000 euros per incompliments en matèria de salut i seguretat laboral en tres dels casos i per irregularitats en les condicions de treball en un quart cas.

Inspecció de Treball també va obrir un nou expedient a Iqoxe a finals de gener per haver reprès l'activitat de la planta d'òxid d'etilè on es va produir l'explosió del gener, sense haver avaluat els riscos laborals. Segons l'organisme, la planta química va tornar a posar-se en marxa quan encara no havia analitzat els riscos laborals i per això l'ha obligat a aturar l'activitat, a més d'obrir-li el nou expedient.

Més enllà de l'avaluació per riscos en matèria de salut laboral, els serveis de Medi Ambient de la Generalitat van detectar el 2015 dues possibles infraccions ambientals de l'empresa. D'una banda, es va concloure que havia produït més òxid d'etilè del que tenia permès i, de l'altra, va ser sancionada per saltar-se la normativa mediambiental.