Pàmies assegura que es desvincula de Dolça Revolució i que continuarà tot sol

L'agricultor i curandero Josep Pàmies ha explicat que es desvincularà de l'entitat que va fundar, Dolça Revolució, i que vol "continuar sol" el camí i arribar "fins al final" perquè no hi té "res a perdre". Pàmies ha justificat la decisió per protegir les persones del seu entorn del que considera "atacs" després de rebre una nova sanció de la Generalitat, aquesta de 600.000 euros, per una conferència en què es parlava de la cura de l'autisme amb un producte no autoritzat.

Entre les personalitats que ha dit que vol protegir amb la seva decisió hi ha Teresa Forcades, el cardiòleg Manel Ballester i la mateixa associació. Dolça Revolució, presidida per Francesc Rubió, ha garantit que, "malgrat les sancions", continuaran lluitant. Rubió ha afegit que es veuen "motivats" per seguir el llegat de Pàmies però ha especificat que volen emprendre una nova direcció basada en la "medicina tradicional" i els "remeis ancestrals".

Pàmies ha assegurat que farà sol la seva lluita i ha lamentat que "la por està movent els polítics a actuar per pressions dels grans poders". Els seus successors a Dolça Revolució asseguren que agafaran el testimoni, però ho faran "amb un altre llenguatge i unes altres formes". Segons ha dit Rubió, això no impedirà ser fidels als principis fundacionals de l'associació nascuda fa 10 anys.

Veient el que ha passat, ha reconegut Rubió, s'han "d'extremar molt els missatges" que s'acaben difonent i compartint. Ha reconegut que s'han pogut equivocar –"com a persones que som", ha dit– i que no estan "en possessió de la veritat".

Pàmies diu que no pagarà

Pel que fa a la sanció de 600.000 euros que la Generalitat ha imposat Pàmies, ja ha dit que no la pagarà, sinó que la recorrerà. Tampoc accepta l'exigència de la Generalitat de retirar els vídeos de la conferència sobre l'MMS i l'autisme: "Ha de ser un jutge qui m'ho digui i no un funcionari que pot estar tocat per la indústria farmacèutica", insisteix.

Per la seva banda, l'alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, que ha participat en la inauguració de la Fira, ha opinat en relació a la polèmica que situar-se només en una de les parts no és la solució. "Qui només creu que amb teràpies naturals es pot resoldre tot, doncs tampoc", ha reblat. Vidal ha apuntat que l'obligació de les administracions és "vetllar per la seguretat dels ciutadans" i ha afegit que "no tot és blanc ni tot és negre" i que "el camí del mig s'acabarà trobant" .

La Fira de l'Alimentació i la Salut de Balaguer ha arribat aquest any a l'onzena edició. Es tracta d'una fira impulsada per l'associació Slow Food Terres de Lleida i l'associació Dolça Revolució. Aquesta edició reflexiona sobre la forma en què l’alimentació i l’estat emocional repercuteixen de manera directa en una bona salut.