L’activisme contra el malbaratament alimentari perd Paco Muñoz

El geògraf Paco Muñoz-Gutiérrez va morir dilluns d’una aturada cardíaca, als 50 anys, mentre feia esport a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on s’havia convertit en figura imprescindible per a les polítiques de medi ambient. Cofundador, actual vicepresident i ànima de la Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA), integrada per nou entitats, va combinar l’activisme i l’expertesa en aquest camp, i es va convertir en un referent nacional i internacional.

Casat amb la també geògrafa Anna Tardà, investigadora de l’Institut Cartogràfic, amb qui va tenir dos fills, des de la PAA Muñoz va desenvolupar una tasca ingent de conscienciació en tots els nivells: ciutadà, empresarial i polític. Va col·laborar amb programes i projectes de mitjans de comunicació, inclòs l’ARA, i amb figures com la cuinera Ada Parellada, que ahir es mostrava consternada: “Tot el que s’ha aconseguit per evitar el malbaratament és gràcies a la seva tenacitat. Ens va fer veure que teníem un problema gros. Era la seva lluita”. A la UAB, on treballava des del 1992, la seva pèrdua deixa també un buit. “La seva gran dedicació professional va contribuir decisivament a fer que la UAB excel·lís en la gestió ambiental dels residus, l’ambientalització d’esdeveniments i la reducció del malbaratament alimentari”, segons la institució.

Entusiasta i compromès, va liderar la lluita contra el malbaratament, que tenia -i té- com a pròxima fita l’aprovació d’una llei catalana de l’excedent alimentari amb la qual, per exemple, es vol obligar les grans superfícies a donar una segona oportunitat als productes descartats. “La gent mira els arbres, jo miro les escombraries”, acostumava a dir el Paco, que sovint sortia de nit a buscar aliments als contenidors, una feina de camp -de carrer- per documentar males pràctiques. En ell, lleure i professió s’havien fos en una sola passió, en una lluita que ara queda una mica òrfena.