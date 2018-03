L’autor del tiroteig de Gavà no anirà a judici per trastorn

L’home que la tarda del 6 de juliol de l’any passat, armat amb un subfusell, va disparar contra dos policies locals de Gavà -un dels quals va morir al cap d’uns dies- no anirà a judici pel tiroteig perpetrat a prop del tanatori. El jutge que investiga els fets de Gavà ha decidit arxivar, de manera provisional, la causa judicial perquè l’autor del tiroteig, Jorge C.C., pateix una malaltia “amb rellevància incapacitant que li impedeix conèixer l’acusació” contra ell. Afegeix que dos informes fets per professionals mèdics diferents han conclòs que Jorge C.C. pateix un trastorn delirant crònic que ja era present quan va tenir lloc el tiroteig.

El mateix jutge també considera que, com que la causa judicial queda arxivada, l’home ha d’estar en una situació de llibertat provisional “fins que recuperi la salut”. Per això, proposa traslladar l’home d’una presó -va ingressar a la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària (UHPP) de Can Brians- a un centre psiquiàtric. Però aquesta decisió, segons explica l’advocat de l’acusat, Ricardo Solís, es pren a l’espera que dos jutjats investiguin els altres crims que Jorge C.C. havia comès uns dies abans del tiroteig de Gavà. D’una banda, el tiroteig en un restaurant de Vilanova i la Geltrú on va perdre la vida un treballador, i de l’altra, la mort de l’exsogre de l’acusat a Mont-roig.

El jutge de Gavà apunta que una vegada Jorge C.C. quedi fora de la presó ha d’ingressar en un centre de salut mental -de moment s’ha fixat un centre de Sant Boi de Llobregat- que ha d’informar, com a mínim cada sis mesos, de l’estat físic i mental de l’home. En cas que els professionals del centre creguin que l’acusat no ha de continuar internat, n’hauran d’informar el tribunal de Gavà, i el jutge avança que aleshores podria tornar a citar l’acusat. Tot i això, el fiscal del cas assegura que és “improbable” que en algun moment l’home no compleixi “els requisits mèdics” per haver d’estar en una situació d’internament.

Investigació vàlida

El jutge de Gavà destaca que, malgrat que ara arxiva la causa de manera provisional, declara vàlida la investigació del tiroteig de Gavà. També subratlla que els perjudicats dels fets de Gavà poden reclamar, per la via civil, una indemnització pels danys i els perjudicis físics i morals que han patit, encara que el cas estigui arxivat. Tant el jutge com el fiscal recorden que el trastorn delirant de tipus persecutori, com el que pateix Jorge C.C., anul·la les seves capacitats per entendre el seu propi procés judicial. Per això argumenta que ha d’arxivar el cas, encara que estigui en fase d’instrucció i no hagi arribat a judici.