L'home que va perdre la visió d'un ull l'1-O presenta una querella contra tres policies nacionals

L'home que l'1-O va rebre l'impacte a l'ull dret d'una pilota de goma, disparada per la Policia Nacional, a l'exterior de l'escola Ramon Llull de Barcelona ha presentat una querella contra tres agents del cos. L'escrit es dirigeix al policia nacional, pendent d'identificar, que va disparar la pilota que ha provocat que l'home hagi perdut totalment la visió d'un ull de manera irreversible i als dos comandaments de l'operatiu. La querella demana acusar els tres agents per un delicte de lesions que ha causat la inutilitat d'un òrgan principal i no descarta ampliar l'acusació contra altres persones que participessin en els fets.

La querella presentada per Roger Español, l'home que va perdre la visió de l'ull dret l'1-O, aporta vídeos enregistrats per diferents persones. Les imatges mostren les càrregues de la Policia Nacional a l'escola Ramon Llull i el moment en què l'agent escopeter dispara la bala de goma que impacta a un ull de l'home. El Centre Irídia ha presentat la querella en representació de Roger Español. S'hi ha personat com a acusació particular, exercida per l'advocada Anaïs Franquesa, i com a acusació popular, exercida per l'advocada Laia Serra (que va defensar Ester Quintana, que va perdre un ull en les protestes per la vaga general del novembre del 2012).

"L'agent va disparar la bala de goma de manera directa, a una distància de menys de 15 metres de les persones, conscient que les posava en risc", ha assegurat Franquesa, que ha afegit que també s'acusa els dos comandaments perquè "van ordenar l'ús d'escopetes de bales de goma o no van impedir que es fessin servir". "El Roger estava rodejat de periodistes amb braçalets identificatius i càmeres. Hagués pogut rebre qualsevol altra persona", ha afegit Serra. Els fets van passar a les 10.30 h de l'1 d'octubre al carrer Sardenya de Barcelona, entre el carrer Diputació i la Gran Via de les Corts Catalanes, després de les càrregues de la Policia Nacional a l'escola Ramon Llull.

La querella s'ha interposat davant el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, que va obrir una investigació per aclarir si l'actuació de la Policia Nacional espanyola en 26 col·legis de Barcelona l'1 d'octubre va ser "proporcionada". La setmana passada el Centre Irídia ja va presentar cinc altres querelles al mateix jutjat en representació de set persones que també han denunciat agressions policials durant l'1-O.