Metges Sense Fronteres porta la seva experiència en gestió de desastres a les residències catalanes

Mentre les autoritats sanitàries continuen sense poder abastir totes les residències amb equips de protecció per als professionals o tractament mèdic per als afectats de covid-19 que hi viuen, cal recórrer a estratègies d’emergència que serien inimaginables fa unes setmanes. L’ONG Metges Sense Fronteres, un referent mundial en atenció mèdica en situacions de catàstrofe i en països amb pocs recursos, s’ha arremangat amb la crisi a Espanya per aportar la seva experiència als professionals que afronten les situacions més desesperants. Acostumats a treballar en contextos límit i sense el material que seria òptim, estan oferint consells als equips geriàtrics per afrontar el moment més crític.

A Catalunya ja hi ha 158 residències amb alguna persona gran internada que ha donat positiu per coronavirus, i 317 centres més que tenen algun avi amb tots els símptomes, segons dades de la Generalitat. En total, doncs, el 44% de les 1.073 residències catalanes tenen algun malalt que cal aïllar. La situació encara es precaritza més per la falta de personal (perquè agafen la baixa per contagi) i també de material. Les administracions fan protocols, però el material per dur-los a la pràctica arriba amb comptagotes i aleshores cal inventar solucions per parar el cop.

"Reconeixem la increïble feina que esteu fent a les residències, en un moment tan difícil", comentava la setmana passada Luis Encinas, metge d’MSF, en un seminari online organitzat per la patronal de les residències, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, ACRA. Els directors dels centres, les infermeres i els responsables d’higiene de les residències podien seguir en curs en streaming i consultar-hi el seus dubtes. "Cal separar una zona d’aïllament per als casos sospitosos o confirmats de la resta de residents", els recordava Aldo Giuliotti, responsable de sanejament de l’ONG.

En situacions de precarietat extrema com les que s’estan vivint en bona part de les residències de gent gran a Catalunya hi ha algunes coses que es poden fer. Les mascaretes s’haurien de canviar amb cada pacient, però es poden allargar si s’extremen les precaucions. Com? Doncs fent servir mascaretes dobles amb una pantalla impermeable al mig o bé utilitzant pantalles de protecció facial com les que fan servir els soldadors o els jardiners. Si falten guants de làtex es poden reutilitzar netejant-los amb aigua i una concentració de lleixiu, o també fer servir guants de goma, rentant-los amb lleixiu entre pacient i pacient.

Doble galleda per fregar

"Ens arriba moltíssima informació i sempre dubtes si és fiable, però sabent que ve d’ACRA i de Metges Sense Fronteres hi podem confiar" Olga Olivar directora residència Mas d'Anglí

També hi ha recursos per extremar les mesures d’higiene, com posar més punts de rentat de mans als passadissos: un contenidor d’aigua amb aixeta al damunt d’un tamboret amb un pot de sabó, mocadors de paper i una galleda a sota per recollir l'aigua. MSF també recomana la tècnica de fregar amb doble galleda: una amb aigua i sabó i una altra amb aigua amb lleixiu per evitar contaminar la primera. El material de neteja, a més, ha de ser diferent per a les zones contaminades i les no contaminades.

Olga Olivar, directora de la residència Mas d'Anglí de Sarrià, va participar en aquest curs online amb la responsable d'higiene del seu centre i després va enviar la gravació a tots els treballadors de la residència: "Ens arriba moltíssima informació i sempre dubtes si és fiable, però sabent que ve d’ACRA i de Metges Sense Fronteres hi podem confiar, almenys sabem que no estem sols".