Els Nitbus metropolitans faran parades intermèdies per a dones i menors

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) posarà en marxa aquest dissabte una prova pilot perquè els seus autobusos nocturns, els Nitbus, facin parades intermèdies entre estacions quan ho demanin dones o menors d'edat.

En un comunicat, l'ens metropolità ha destacat que es tracta d'una mesura que ja estan implementant altres ciutats europees, i que té com a objectiu incrementar la seguretat d'aquests col·lectius quan tornen de nit a casa. De fet, la primera ciutat catalana en impulsar aquesta iniciativa és Terrassa, on el ple municipal va aprovar per 26 vots a favor i una abstenció crear parades intermèdies perquè les dones puguin baixar del vehicle en un punt intermedi entre dues parades, si això redueix la distància de carrers que haurà de caminar sola fins a casa.

En el cas dels Nitbus, el sistema funcionarà de la manera molt semblant: la persona que vulgui baixar haurà d'avisar al conductor del lloc aproximat en el que vulgui baixar, i aquest serà qui decidirà el lloc més segur per aturar-se. "Volem dotar de més seguretat i confiança les dones i menors que viatgen de nit en autobús", ha subratllat el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda.

Les primeres línies que oferiran aquest servei seran la N1, que connecta la Zona Franca i Mercabarna amb Trinitat Nova, creuant bona part de Barcelona i passant per plaça Catalunya, i la línia N9, que connecta Tiana i Montgat (Maresme) amb plaça Catalunya.

Per garantir la seguretat de l'usuari, les parades sota demanda només es permetran per la porta davantera, en trams urbans i quan el vehicle pugui parar adossat a la vorera o sobre passos de vianants. "Estudiarem també altres àmbits d'aplicació en trams d'altres línies nocturnes, especialment als municipis més perifèrics i barris de poca densitat", ha afegit Poveda.