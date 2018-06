Només un de cada quatre infants de l'Hospitalet té plaça a l'escola bressol

A l'Hospitalet de Llobregat hi viuen 9.842 nens i nenes de 0 a 3 anys, però només hi ha 2.411 places a les llars d'infants públiques i privades. Això significa que tres de cada quatre infants no tenen plaça, en cas que tots la demanessin, segons ha constatat l'Observatori sobre la Infància de l'Hospitalet en un informe que ha elaborat amb la UB. A la segona ciutat de Catalunya només un 25% dels infants van a l'escola bressol, mentre que en el conjunt de Catalunya la mitjana és del 44%.

La plataforma que ha impulsat l'informe, que agrupa unes quantes entitats de la ciutat, lamenta la "falta estructural" de recursos en aquesta etapa en què l'escolarització no és obligatòria, malgrat que hi ha un "acord general" sobre la seva importància per al bon funcionament social, motriu, físic i afectiu dels nens i nenes, i també per fomentar la cohesió social.

A l'Hospitalet, l'oferta de places públiques va créixer progressivament a partir del 2004, i entre el 2008 i el 2013 pràcticament va aconseguir doblar-se. Però la crisi econòmica i les retallades en aquest àmbit van frenar el desplegament de places públiques. Segons l'informe, aquests factors no s'han pogut compensar malgrat "l'esforç" que ha fet l'Ajuntament, que encapçala Núria Marín, del PSC. El 61% de les places són de titularitat municipal.

L'informe recomana "enfortir la xarxa municipal de llars d'infants, ampliar l'accessibilitat a l'escolarització pública de famílies en situació econòmica desfavorable i incrementar els recursos destinats a aspectes clau dins l'organització dels centres, com l'augment del personal de reforç". També reclama més "reconeixement professional i salarial" per als docents d'aquesta etapa educativa i incrementar el suport als "espais familiars informals", com els grups de lactància i els grups de criança, que exerceixen d'alternativa i complement a les escoles bressol convencionals.

L'informe de l'Hospitalet es publica mentre Barcelona també està pendent d'ampliar l'oferta d'escoles bressol. El curs vinent la xarxa municipal arribarà als 101 centres, però l’oferta continua sent insuficient. S’ha d’estudiar, també, la manera d’aplicar la tarificació social sense castigar les classes mitjanes.