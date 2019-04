Esperes i cues en un nou dilluns de vaga al metro per la crisi de l'amiant

El conflicte per gestió de l'amiant al metro es torna a traduir, aquest dilluns, en una jornada d'aturades al metro. Els treballadors han convocat per avui aturades de quatre hores per torn i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha avisat que els serveis mínims no permetran absorbir la demanda i recomana escollir altres mitjans de transport. Sobretot, en les franges de més afluència, de les sis a les deu del matí i de les quatre de la tarda a les vuit del vespre, quan es produeixen la majoria d'entrades i sortides dels centres de treball i estudi. A més, l'empresa tampoc no garanteix que es pugui donar un bon servei entre les 21.35 i les 23.35 hores, ja que els intervals de passada dels combois podrien superar els 60 minuts. El departament de Treball ha decretat uns serveis mínims del 40% en les hores punta, entre les 06.30 a 09.30 hores i de 16.00 a 20.00 hores, i del 20% a la resta.



651x366 Nou dilluns de vaga al metro pel conflicte de l'amiant Nou dilluns de vaga al metro pel conflicte de l'amiant

La primera franja d'aturades ha començat a les sis del matí. TMB ha avisat que ha posat en marxa mesures per regular els accessos i evitar col·lapses a les andanes i que això pot afectar els temps d'espera. Alguns trams, com el central de la L5, circulen especialment carregats. S'està regulant l'accés a estacions com Sagrera i Sagrada Família i també s'han tancat els punts d'atenció a Sagrera i Universitat. Els serveis mínims previstos, que han començat sent del 20%, són del 40% entre 6.30 i les 9.30 i en l'última mitja hora de la franja tornaran a baixar fins al 20%.

La nova jornada de vaga preveu aturades parcials de quatre hores per torn treballat i, a la tarda, els treballadors es manifestaran des de la plaça Universitat fins a la plaça Sant Jaume.



Exigeixen a la direcció de TMB que assumeixi la seva responsabilitat davant la problemàtica de l'amiant a les instal·lacions del metro.