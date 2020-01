Obre a Barcelona el primer servei municipal no medicalitzat per a persones trans

Posar l'acompanyament al centre de l'atenció a les persones trans. Aquest és l'objectiu del nou programa d'atenció especialitzada que ha posat en marxa l'Ajuntament de Barcelona a través del Centre LGTBI i que pretén allunyar-se de l'assistència medicalitzada que s'ofereix al col·lectiu. El programa, pioner a l'Estat, consistirà en un servei integral flexible i personalitzat: "Posarem en marxa trobades mensuals per a totes les edats i tallers d'autoestima corporal per defugir de la idea d'un cos equivocat", ha afirmat aquest dijous el director del Centre LGTBI, Andreu Agustín, que ha insistit en una atenció que "no obligui tots els usuaris a seguir el mateix circuit". Fins ara, les persones trans que acudien a aquest equipament eren ateses pel servei d'atenció psicològica de què disposa.

El nou programa comptarà amb una treballadora social, una psicòloga especialitzada en persones trans i un equip de dinamització que treballaran per oferir als usuaris les eines i recursos que millor s'adaptin a les seves necessitats. La idea és iniciar l'atenció al centre per posteriorment derivar cada cas cap als recursos de l'equipament o d'altres espais, entitats o serveis municipals. "Volem ser el primer equipament municipal de referència d'acompanyament no medicalitzat per a persones trans", ha assenyalat Agustín en la presentació del nou servei que coincideix amb el primer aniversari de l'obertura del centre.

309 casos atesos

En total, han sigut 20.565 les persones que han participat en alguna de les 63 activitats organitzades pel Centre LGTBI aquest 2019, i que inclouen reunions, trobades, jornades, projeccions audiovisuals entre d'altres esdeveniments culturals. La regidora de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, ha celebrat que l'equipament s'hagi consolidat com un espai de "reivindicació, amor i esperança" i en "un referent no només per al col·lectiu i el barri, sinó per a tota la ciutat". En el seu primer any de funcionament, l'equipament ha atès 309 persones, de les 339 demandes rebudes. La majoria relacionades amb tràmits d'estrangeria, asil i protecció internacional (13%), assessorament laboral (11%) i orientació en conflictes intrafamiliars (11%).

Segons s'extreu del primer balanç d'atencions dutes a terme pel centre, el perfil majoritari és el d'un home cis –aquell que es reconeix com a home– d'entre 31 i 40 anys. Les dones cis representen el segon gruix més important d'assistències (30%), seguit de les dones trans (19%), que gairebé tripliquen el nombre d'homes trans que han sol·licitat algun tipus d'acompanyament (7%), i un 2% de persones de gènere no binari. El govern municipal ha celebrat que "unes dades equitatives pel que fa a identitats de gènere" –en paraules de la regidora– van en línia amb la idea "d'un centre obert que arribi a un conjunt de públics diversos".

Per franja d'edats, destaca el poc ús del centre per part de les persones majors de 65 anys, que tan sols representen un 3% de les assistències. El president de la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya, Joaquim Roqueta, ha insistit en la importància de superar les barreres que impedeixen arribar al públic d'edat més avançada. "Tota la població està envellint i hem de veure quina és la realitat de les persones LGTBI a Barcelona", ha dit Roqueta aquest dijous. Una de cada quatre persones ateses tenia entre 31 i 40 anys i un 20% tenien entre 26 i 30.

Un any de l'atac

La tinent d'alcalde de Serveis Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha celebrat el primer any de funcionament de l'equipament, que es va iniciar amb un atac homòfob una setmana després d'obrir, quan un grup de persones van irrompre al centre i van fer diverses pintades amenaçadores de contingut feixista i LGTBIfòbic. "Les primeres notícies parlaven d'un atac feixista que va trencar la porta i va revolucionar el barri. Passat un any, nosaltres volem seguir celebrant la diversitat cultural", ha expressat Pérez, que també ha lamentat que la societat està en "un context de discursos d'odi molt fort i de qüestionament de drets del col·lectiu".

El primer aniversari de l'equipament tindrà lloc el 18 de gener i comptarà amb intervencions artístiques, tallers, activitats familiars i concerts com el de Putochinomaricón o Äadrik Synth.