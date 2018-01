El PDECat acusa Colau d'"innacció" al Raval i davant els narcopisos

La regidora del grup municipal del PDECat i presidenta del consell del districte de Ciutat Vella, Mercè Homs, ha assegurat aquest dimecres que al barri del Raval de Barcelona "els problemes s'enquisten i s'aguditzen": ha assenyalat que un dels casos més flagrants són els narcopisos. En una roda de premsa, Homs -que va ser regidora del districte de Ciutat Vella en el mandat de l'alcalde Xavier Trias- ha acusat el govern de l'alcaldessa Ada Colau i el del districte d'"inacció", a part de no respondre a les demandes veïnals.

Homs ha reclamat que es reuneixi la junta de seguretat de Ciutat Vella, que abans ho feia cada dos mesos i que en aquest mandat no ho ha fet encara, per marcar l'estratègia a seguir. "Aquesta inacció porta al fracàs absolut de les polítiques que s'han emprès al barri; s'han enquistat els problemes, en proliferen d'altres de nous i augmenten els que ja hi havia", ha denunciat Homs, que ha exigit al govern del districte que "es posi les piles per fer la feina que li correspon i que els veïns demanen".

La regidora ha subratllat que, en mandats anteriors, es van emprendre accions per combatre el fenomen dels narcopisos, que van fer que les dades, en termes de seguretat, prevenció i salut pública, se situessin en índexs normalitzats. Segons Homs, "ara no passa i no val l'excusa que en aquest barri ha passat sempre". "Passa per la inacció i també per alguna cosa de fons: el model. No tenen ganes de combatre'l. Dos anys i mig en els quals no han actuat han fet que proliferessin", ha conclòs.