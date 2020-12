Madrid detecta almenys 4 casos de la soca britànica del covid-19 però no endureix les restriccions

Era qüestió de temps. La nova soca del covid-19 – un 70% més contagiosa– que ha obligat a blindar el Regne Unit i a suspendre i limitar-hi vols des de diferents estats europeus ja ha arribat a Espanya. La Comunitat de Madrid n'ha detectat almenys quatre casos i en té tres més en estudi, segons ha explicat el viceconseller de Salut Pública, Antonio Zapatero, en roda de premsa telemàtica. Ara bé, la capital espanyola no es planteja aplicar mesures addicionals més enllà de restringir a partir del 28 de desembre la mobilitat en quatre àrees bàsiques de salut més fins a arribar a deu –es tracta d'una petita proporció respecte al pitjor moment de la segona onada, quan hi havia restriccions que es complien en poca mesura en més de 40 àrees–. Zapatero ha fet una "crida a la tranquil·litat" i ha recordat que és una soca més contagiosa però no amb efectes més greus.

Els quatre casos confirmats estan relacionats amb viatgers procedents del Regne Unit que "han entrat per l'aeroport de Madrid-Barajas" –tot i que a efectes pràctics no tots provenen d'aquest país, sinó que ja hi ha hagut contagi–, ha detallat el govern madrileny. Cal tenir en compte que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha estat molt dura amb el govern de Pedro Sánchez pel que fa a les mesures de restricció en aeroports. Mentre que gairebé no anunciava protocols per confinar Madrid, exigia a la Moncloa una PCR obligatòria que actualment ja és imprescindible per entrar amb avió al país.

Aquest Sant Esteve ha anat més enllà i ha denunciat des de Toledo la "irresponsabilitat i inacció" del president del govern espanyol per fer de Barajas un "colador" de casos. Per això ha demanat "fermesa" a l'aeroport i que es facin tests d'antígens a tots els passatges. "A més, aquest Nadal les famílies madrilenyes podrien haver-se reunit amb molta més tranquil·litat havent-se fet un test d'antígens a la seva farmàcies més propera", ha assenyalat sobre la petició que el ministeri de Sanitat ha denegat. Al seu torn, el número dos del PP a nivell estatal, Teodoro García Egea, ha culpat per Twitter al govern espanyol que Espanya fos dels últims països de la Unió Europea en limitar l'arribada de vols procedents del Regne Unit.

La Moncloa va anunciar dilluns que suspenia els vols amb el Regne Unit. Però a efectes pràctics no ha sigut així, com sí que han fet França i Alemanya. El que ha fet és limitar des de dimarts l'entrada a Espanya només per a ciutadans espanyols, andorrans i britànics amb residència a l'Estat i Andorra. És a dir, si un espanyol que viu a Londres tornava per Nadal per reunir-se amb la família pot venir sense problemes més enllà de fer-se la PCR i no trobar-se amb cancel·lacions d'última hora d'aerolínies que veiessin que volar no els sortia a compte.

El primer cas es va detectar la nit de Nadal, dijous passat. Un noi procedent del Regne Unit va donar positiu per coronavirus en un test d'antígens que li van fer en un centre de salut –Madrid ha optat per aquesta variant més ràpida– però no es va detectar que fos la soca britànica. L'endemà –per Nadal–, tant la mare com el pare i la germana van anar a l'hospital per fer-se una PCR després de tenir alguns símptomes i es va detectar que era la nova soca britànica.

Al seu torn, un altre noi es va fer una PCR dimarts i va donar positiu d'aquesta variant. Hi hauria dos casos sospitosos més que Zapatero no ha especificat, perquè no se'n sabran els detalls fins dimarts o dimecres vinent, en una explicació que ha resultat poc aclaridora. El primer cas de la família, com que és un test d'antígens, encara no està confirmat al 100% que sigui de la nova soca britànica, tot i que la informació del possible contagi ho indica. En tots els casos els símptomes són lleus i no s'ha requerit hospitalizació.

De la mínima incidència a una de les màximes

Madrid es converteix així en la primera comunitat de l'Estat que detecta la nova soca de coronavirus. Fa un mes semblava que la Comunitat de Madrid havia aconseguit superar la segona onada, amb la incidència de contagis per cada 100.000 habitants els últims catorze dies més baixa de totes les autonomies. Però ara no para d'escalar posicions i, si bé va arribar a situar-se per sota dels 200 casos, ara ja és a 333. Les zones bàsiques de salut que es restringeixen a partir de dilluns fins a l'11 de gener superen els 400 casos –fa dos mesos el llindar era 1.000–. Es tracta en alguns dels casos de barris amb alt poder adquisitiu com Aravaca, però també de més humils com General Moscardó a Tetuán i Reyes Católicos i Quinto Centenario a San Sebastián de los Reyes. El barri adinerat de La Moraleja també continuarà amb restriccions una setmana més.

Ara bé, en cap cas hi ha restriccions en l'hostaleria, com passa a Catalunya, ni tampoc en la mobilitat entre grans municipis –la Comunitat no té una divisió per comarques com el Principat–. També el toc de queda nocturn es manté de mitjanit fins a les sis del matí, a excepció de Cap d'Any. En canvi, Madrid ha invertit en un hospital sense quiròfans de més de 100 milions d'euros per fer front a una possible segona onada mentre no s'estengui la vacuna. Ayuso també ha posat en dubte que hi hagi prou dosis de la de Pfizer, que ha arribat aquest dissabte a Guadalajara i es començarà a administrar demà diumenge.

Una tercera onada?

L'Hospital Infermera Isabel Zendal té ara mateix 69 pacients ingressats amb coronavirus, cinc dels quals en unitats de cures intensives, i ha donat 43 altes, segons ha explicat el conseller de Sanitat madrileny, Enrique Ruiz Escudero. Criticat per sanitaris per treure'n d'altres centres amb més necessitats, té ara mateix 320 professionals i n'hauria d'arribar a tenir dimecres vinent 550. Llavors tindrà operatius 258 llits operatius, 28 per a cures intermèdies i 12 UCI, sempre segons els detalls del govern d'Ayuso.

Madrid nega que estigui a les portes d'una tercera onada i que assegura que es viu una "fase d'altiplà" lluny del "pic màxim de 813 casos d'incidència" de fa dos mesos. La capital espanyola és, de fet, la que més ha patit el virus: gairebé 2 de cada 10 madrilenys tenen anticossos, el doble de la mitjana estatal.