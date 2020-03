Processats per agressió sexual tres dels nou detinguts per la violació en grup el febrer del 2019 a Sabadell

El jutjat d'instrucció número dos de Sabadell ha acordat aquest dimecres processar tres dels presumptes implicats en la violació en grup comesa el febrer de l'any passat i que va desencadenar fins a nou detencions. Un d'ells ha estat processat per un delicte d'agressió sexual, l'altre per dos delictes d'agressió sexual i un tercer com a possible cooperador o còmplice del delicte d'agressió sexual. Els altres sis detinguts queden en llibertat sense càrrecs.

Dos dels tres processats es mantenen en situació de presó provisional, sense fiança, mentre que l'autor de dos delictes d'agressió, identificat amb les inicials K. O., està il·localitzable, fugit de la justícia, i es mantenen les ordres de detenció europea i internacional que pesen sobre ell des que es va obrir la investigació.

La violació va tenir lloc el 3 de febrer de l'any passat en una nau industrial abandonada del polígon de Can Felipa a Sabadell. L'Audiència de Barcelona va considerar a l'abril que hi havia hagut una "intimidació ambiental" durant l'agressió que va fer sentir acorralada la víctima. Els fets es van saber l'endemà i dos dies després una gran manifestació contra les agressions masclistes va ocupar els carrers de Sabadell.