Queden en llibertat els dos regidors de la CUP després de comparèixer davant la jutge per l'1-O

Els dos regidors del grup municipal de la CUP de Reus, Oriol Ciurana i Marta Llorens, ja han quedat en llibertat després de comparèixer aquest dijous al matí davant la jutge de la instrucció número 2 de Reus que porta el cas de l'1 d'octubre. A les nou del matí han comparegut davant la jutge els dos membres de la CUP investigats per un suposat delicte d'odi. En la compareixença, tots dos han optat pel seu dret a no declarar a preguntes de cap de les parts. Els dos detinguts han estat informats de la seva situació al procediment, investigats per delicte d'odi, i els fets concrets en els quals se'ls considera implicats. Tots dos regidors han quedat en llibertat, ja que la detenció tenia com a únic objectiu la seva compareixença davant la jutge en seu judicial.

A la sortida, la regidora de la CUP a Reus, Marta Llorens, ha declarat davant dels mitjans de comunicació que ella i Oriol Ciurana han "resistit" amb "molta tranquil·litat i molta honestedat". "No reconeixem aquest marc judicial on no hi ha separació de poders", ha afegit Llorens. "Tot i haver guanyat les eleccions, encara no hem normalitzat la situació. El nostre cas és un més de la macrocausa contra l’independentisme", ha assegurat la regidora de la CUP.

Un furgó policial ha entrat poc després de les vuit del matí a les dependències del jutjat amb els dos regidors a dins. La compareixença davant la magistrada arriba 19 hores després de la detenció dels cupaires, que han passat la nit a la comissaria de Reus; l'arrest ha provocat diverses concentracions en les últimes hores. De fet, des de dos quarts de nou del matí hi ha més d'un centenar de persones davant dels jutjats per mostrar el seu suport als dos regidors, arran de la crida feta per la CUP. Ciurana i Llorens s'havien negat a comparèixer davant de la magistrada dos cops i aquest dimarts es va ordenar que els detinguessin.

540x306 Desenes de persones concentrades davant els jutjats de Reus / CUP Reus Desenes de persones concentrades davant els jutjats de Reus / CUP Reus

Arran de la compareixença dels dos regidors, les persones concentrades a les portes dels jutjats de Reus han cridat consignes com "Llibertat", "Premsa espanyola, manipuladora" o "Preses polítiques, llibertat". Fins all lloc també s'hi ha acostat l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i altres membres del govern municipal que van anar a declarar per la mateixa causa.