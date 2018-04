Recuperen els cossos del matrimoni sepultat per l'esllavissada en una carretera del Pallars

Els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat han localitzat i recuperat els cossos sense vida del matrimoni que va quedar sepultat ahir en una gran esllavissada de roques a la carretera LV-9124 a Castell de Mur, al Pallars Jussà. El cotxe estava circulant per aquest tram de la carretera en el moment que es va produir el despreniment. El vehicle va quedar sota les roques despreses, que ocupaven "uns 200 metres de la carretera", segons explicava aquest dilluns l'alcalde de Castell de Mur, Josep Maria Mullol.

Els cossos s'han pogut recuperar aquesta tarda, segons fonts properes consultades per aquest diari. Ara s'hauran d'identificar, però tot apunta que es tracta del matrimoni desaparegut ahir. Un familiar va fer saltar l'alarma quan va veure que no havien tornat a casa i que per fer-ho havien de passar per la carretera afectada.

Els efectius d'emergències han retirat diverses tones de roques, algunes de grans dimensions. Acabats els treballs de rescat, ara els tècnics de carreteres continuaran a la zona per restablir la circulació a la via, que va quedar molt afectada i continua tallada al llarg d'uns tres quilòmetres.

Operaris treballen a la carretera on es va produir l'esllavissada, que va quedar molt afectada / PROTECCIÓ CIVIL

50.000 tones de material

Els tècnics calculen que el volum del despreniment va ser d'unes 50.000 tones de materials. Això va complicar les tasques de rescat, que es van haver de suspendre fins aquest migdia, per tal d'estabilitzar també la zona davant el risc de possibles nous despreniments. Fins ara els efectius d'emergència han retirat uns 20.000 metres cúbics de material i s'han centrat especialment a localitzar i recuperar el vehicle sepultat sota la runa, en una àrea d'uns quaranta metres quadrats.

Ara els operaris de trànsit continuaran treballant per netejar completament la via i reconstruir-ne els trams més malmesos, una feina que es podria allargar fins i tot setmanes, perquè alguns trams de la carretera han desaparegut completament. La magnitud de l'esllavissada va ser tan gran que els sismògrafs de la zona la van detectar com si es tractés d'un petit terratrèmol. "Ha caigut ben bé mitja muntanya", comentaven fonts dels serveis d'emergències consultades per aquest diari.