Salut estudia fer un cribatge massiu a totes les escoles i instituts de Salt

El departament de Salut està estudiant començar aquest dimarts un cribatge massiu a totes les escoles i instituts de Salt arran de les altes xifres de contagis del municipi. Segons dades de la setmana del 25 de setembre a l'1 d'octubre, la població té un índex de rebrot de 768, una taxa de positius per cada 100.000 habitants de 363 i una positivitat de les PCR del 17%. A principis de setembre la conselleria ja n'hi va fer un i fa tres setmanes el Procicat va aplicar restriccions tant a Salt com a Girona. Però el delegat de Salut a Girona, Miquel Carreras, ha reconegut que aquestes mesures "no han donat els resultats" que voldrien i no s'ha aconseguit rebaixar la corba a Salt.

Per aquesta raó, Salut començarà un cribatge massiu aquesta setmana, tot i que encara queden serrells per tancar. Segons Carreras, avui tenen reunió i decidiran si fan tests massius a un sol centre o a tots els de la població. Tant si és en una sola escola com a totes, el delegat ha puntualitzat que es farien a alumnes, al professorat i als convivents dels estudiants que així ho vulguin. "Hem d'intentar detectar les cadenes de transmissió del virus per aturar-ne la propagació", ha indicat Carreras, que ha admès que la situació a Salt els "preocupa molt més" que altres municipis.

162 alumnes confinats a Anglès

Precisament aquest dilluns Salut ha començat el cribatge massiu a l'Institut Rafael Campalans d'Anglès (Selva) arran de la detecció de catorze positius en un sol grup bombolla. Els tests es faran a tots els alumnes del centre, al professorat i al personal administratiu i també als convivents dels estudiants. Segons el delegat de Salut, tots els contagiats són asimptomàtics excepte una sola persona que va presentar "una clínica lleu". En total, Salut calcula que els pròxims quatre dies s'hi faran entre 1.500 i 2.000 PCRs.

A l'Institut Rafael Campalans hi ha actualment sis grups confinats dels 27 totals, cosa que representa 162 alumnes confinats dels 569 que té el centre (el 28% de l'alumnat). En total han detectat, a totes les classes, dinou alumnes positius i dos contagiats entre els treballadors.

Segons dades d'Educació, a les comarques gironines hi ha 169 grups bombolla confinats –uns 3.000 alumnes– de 129 centres escolars. El delegat d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, ha subratllat que això significa que "el 97% dels alumnes gironins estan fent classe presencialment".