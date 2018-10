Sanitat ordena retirar immediatament del mercat milers de productes homeopàtics

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que depèn del ministeri de Sanitat, ha ordenat la retirada del mercat de milers de productes homeopàtics, que són aquells que no han cursat l'autorització per ser comercialitzats. L'agència, en canvi, sí que ha validat 2.008 productes que sí que compleixen els requisits establerts per sol·licitar l'autorització de comercialització i opten a seguir en el mercat. D'aquests, 1.996 s'han comunicat com a productes sense indicació terapèutica i 12 sol·liciten ser presentats com a medicaments amb indicació terapèutica, és a dir, que tenen utilitat en alguna dolència o malaltia.

Sis mesos després que es publiqués l'ordre que regula el procediment d'autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d'ús humà fabricats industrialment, aquest dimarts el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica un annex amb els fàrmacs que poden començar la seva sol·licitud d'autorització, el calendari per a la presentació i també l'ordre de retirada del mercat d'aquells medicaments homeopàtics que no figuren en l'annex.

No obstant, les companyies titulars dels productes que han de ser retirats de la venda podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.