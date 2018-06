Sis metres d'escultura reciclada contra les deixalles a la platja

Una escultura de sis metres feta de llaunes, bosses de plàstic i taps d'ampolles rep els visitants de la platja de Somorrostro (Ciutat Vella) des d'aquest dilluns. Representa la flora i fauna de l'ecosistema marí mediterrani i està íntegrament feta amb els residus que els equips de neteja van recollir durant la revetlla de Sant Joan. "Cal reduir el consum i l'ús del plàstic i fer veure a la ciutadania que som responsables d'aquest espai magnífic però fràgil”, ha alertat el comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona, Frederic Ximeno.

La iniciativa, que forma part del Programa d'Acció de Platges 2018, s'ha presentat aquest dimarts al Centre de la Platja i és una de les mesures de sensibilització mediambiental que el govern municipal ha organitzat per als primers dies de juliol. Al llarg d'aquesta setmana i la primera de juliol s'han preparat diverses activitats per disminuir la generació de residus, com la celebració del Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic (1 de juliol) i l'acció 'No més burilles al terra' (dissabte 7 de juliol), per acabar amb les restes de cigarret a les platges, que no són biodegradables i són altament tòxiques.

L'objectiu d'aquestes accions és aconseguir un litoral més natural i assegurar la preservació de la biodiversitat marina a través de la conscienciació de la ciutadania. "Els plàstics es desfan i es converteixen en microplàstics que entren a la cadena tròfica d'animals i persones. Es tracta d'un problema gravíssim i hem de treballar amb la lògica de l'estratègia del 'residu zero' per reduir tant el consum de plàstics com el seu ús", ha assenyalat Ximeno.

20 tones de residus

Cada any la xifra de residus i escombraries acumulades a la sorra augmenta. La recollida selectiva que l'Ajuntament de Barcelona va fer el cap de setmana passat a les platges de Nova Icària i Bogatell ha constatat que, després de la revetlla de Sant Joan, el 65% d'aquests residus van ser envasos. Més de 60.000 persones van celebrar la nit més curta de l'any a les platges barcelonines, segons va informar l'Ajuntament, i els equips de neteja van recollir més de 20 tones de residus, una més que l'any passat. Ximeno ha insistit que les platges són un espai de gaudi de la ciutat, tant per a residents com per a turistes, però que cal gaudir-les amb respecte: "Malgrat que siguin platges urbanes, també són espais naturals i importants per al sistema blau i verd de la ciutat".

Per aquest motiu, el comissionat ha assegurat que una de les mesures per reduir l'impacte dels plàstics en l'ecosistema marí –i que el govern municipal ja va anunciar per a la temporada de bany d'aquest any– és l'obligació que les guinguetes tinguin gots retornables. Tret de les ampolles d'aigua, que es continuaran venent, aquest sistema funcionarà amb un dipòsit previ d'un euro per tal de dotar de valor el got i evitar el seu abandonament. "Hem de començar a integrar en la societat la idea que el plàstic d'un sol ús és una qüestió a abolir", ha subratllat Ximeno. El comissionat d'Ecologia també ha recordat que el consistori va multiplicar per quatre la presència de papereres al mes de maig i que ja s'ha instal·lat una nova cartelleria de benvinguda a les platges, que dona recomanacions per fer un bon ús de les platges barcelonines.