El TC declara nul·la la llei catalana de regulació dels clubs cannàbics

El ple del Tribunal Constitucional ha decidit aquest dimecres, per unanimitat, declarar inconstitucional i nul·la la llei catalana del 6 de juliol de l'any passat d' associacions de consumidors de cànnabis. La sentència considera que el contingut de la llei autonòmica envaeix competències de l'Estat. La norma, fruit d'una iniciativa legislativa popular (ILP), va tirar endavant amb el vot a favor de tots els partits al Parlament excepte el PP.

En concret, aquesta llei establia les condicions d'ingrés a les associacions de cànnabis, com per exemple ser major d'edat, o bé les quantitats màximes de producció dels clubs (de 150 quilos per any). Segons els impulsors, la legalització no implicava un augment del consum. "El control de l'oferta estarà ben regulat; no es desviarà a terceres persones ni se'n farà un ús inadequat", va defensar davant del Parlament el doctor David Pere Martínez.

La llei va ser suspesa el desembre passat després que el TC acceptés el recurs que havia presentat el govern de Mariano Rajoy. Llavors les associacions de cànnabis van tornar a quedar als llims i es van comprometre a portar al Congrés dels Diputats la norma suspesa.

En la sentència, el TC recorda que la llei catalana té moltes similituds amb les normes de Navarra i el País Basc, aprovades el 2014 i el 2017 i que també van ser declarades inconstitucionals. A més, aclareix que "tot i que el cànnabis conté elements o principis actius susceptibles d'aplicació terapèutica no és, en sentit estricte, un fàrmac o medicament, sinó una substància qualificada com a estupefaent". En aquest sentit, la regulació de la marihuana ha d'estar en mans de l'Estat, qui té la competència material penal reservada per als estupefaents, segons l'article 149.1.6 de la Constitució.