Toc d'atenció del Síndic al Govern per la gestió de la crisi a les residències

Toc d'atenció del Síndic de Greuges de Catalunya al Govern. Més concretament al departament que dirigeix el conseller Chakir el Homrani, per la gestió que està fent de la crisi sanitària dins de les residències per a persones grans. El mateix dia que la patronal de les residències ha apujat el to del seu discurs i ha exigit respostes al Govern, Rafael Ribó ha fet un informe en què qüestiona la resposta de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies davant la població gran més vulnerable i demana que es doti de recursos sanitaris aquests centres, s'acabi amb les duplicitats en els recomptes de víctimes mortals i es millori la transparència cap a la ciutadania i, en particular, cap a les famílies que tenen una persona ingressada en un geriàtric.

A l'informe, en què el Síndic repassa totes les mesures que s'han pres i algunes de les complicacions que s'han derivat dels recomptes de positius, casos simptomàtics i professionals contagiats, Ribó apunta que "el sector dels serveis socials, i en particular la xarxa d’atenció a la dependència (gent gran), pateix, de manera estructural, mancances i problemes que han convertit aquesta crisi en una complexitat afegida per a aquests recursos". Per això, continua en el seu informe, considera que el "lideratge" de la Generalitat "hauria d’haver sigut ferm i clar des del principi, amb una transparència absoluta", a part també d'haver-hi una "millor coordinació entre departaments".

Acabar amb el ball de xifres

"Les dades sobre l’impacte del coronavirus han de ser clares, actualitzades i transparents –diu el Síndic–. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de tenir els mecanismes necessaris per aconseguir la informació dels centres residencials i publicar-la". També reclama que es facin públiques les dades sobre tots els centres intervinguts i les garanties preses per donar continuïtat al servei. A més, el Síndic considera "imprescindible" conèixer el nombre de residents que han tornat als seus domicilis i que es concreti si ho han havent-se fet una prova o no.

Pel que fa a l'atenció sanitària de les persones grans malaltes per covid-19, Ribó exigeix que es clarifiqui l'acompanyament que s'està fent als avis que estan en estat crític i demana especial atenció a les persones amb capacitats cognitives afectades (com demència o Alzheimer).

Sobre el material promès a les residències, Ribó demana que els interns i els professionals tinguin disponibles tots els equips de protecció necessaris i que les directrius i les garanties de desinfecció dels centres siguin clares.