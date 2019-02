Tres víctimes més dels abusos de l’entrenador Leo Armentano

Fa pocs dies van comprendre totes tres que havia arribat l’hora de denunciar l’home que se n’havia aprofitat durant mesos jugant amb la por i la vergonya en moments de debilitat. Tres esportistes es van veure reflectides en els testimonis que van explicar la seva història en el reportatge d’investigació que va publicar l’ARA sobre els abusos sexuals al món de l’esport. Tres noies que han decidit compartir el seu cas per posar fi a aquesta plaga i animar les víctimes a no tenir por. Les tres van patir abusos del seu entrenador, Leo Armentano.

Salud Orihuela en va patir durant un any i mig. Va conèixer Armentano el març del 2015, a la Marató de Barcelona, quan ella tenia 39 anys. Al principi no va passar res, tot i que ell insistia sempre que entrenés sola. Al Complex Esportiu Pau Negre, a Montjuïc, van començar els abusos. Mentre parlava pedagògicament, insistint que la sexualitat està lligada al rendiment, Armentano va tocar-li els pits, per dins de la roba, prement-li els mugrons. “Cada cop es contenia menys”, recorda ella: “Fèiem estiraments i em tocava les engonals, fins que va anar-se apropant a l’entrecuix per prémer entre la vagina i l’anus mentre em deia que era important per alliberar tensió”. Ella es va molestar i ell va rebatre seriós la seva incomoditat dient-li que no es “confongués”, que eren “tècniques” que la gent “no entenia” i, això sí, insistint que no ho expliqués “a ningú”.

També la va portar a Sant Feliu de Llobregat, on li va tocar els pits “a la piscina dels nens, davant de tothom”. L’octubre del 2016 ella el va deixar. Ja havia espaiat les trobades i va trobar un nou tècnic que li va permetre apartar-se’n. “Em deia que era important que tingués relacions sexuals, i un dia em va dir «Jo perquè tinc dona, si no et follo». Aquell dia vaig obrir els ulls”.

La Salud admet que els abusos l’han “marcat” perquè s’ha “culpabilitzat” per no haver-los frenat abans. El silenci d’aquests anys la colpeja: “Necessitava resultats, i això feia que em sacrifiqués, que hi tornés tot i saber el que m’esperava”.

La mateixa sensació la va tenir A. P.: “Sabia que el que em feia no estava bé, però només pensava en recuperar-me, en competir. Arribava a casa, em posava a plorar, però tornava a entrenar amb ell”. Armentano va abusar-ne durant quasi dos anys, entre 2014 i 2016. Amb ell de tècnic, A. P. va començar a tenir bons resultats, va recuperar les sensacions d’adolescent, quan havia fet podis a Europa en esquí nàutic. El seu pare va informar-se sobre Armentano i va trobar articles sobre la seva condemna a Gran Canària per haver abusat de tres noies. Tot i l’avís del pare i d’alguna companya, ella estava “bolcada” en els entrenaments, “totalment encegada”, i li va donar una oportunitat.

El primer any no va passar res, però a poc a poc ell es va anar guanyant la seva confiança. “Vaig tenir un accident i em feia de psicòleg, de pare; em parlava d’emocions, jo em buidava”, recorda. Aprofitant que tenia una lesió a la inserció dels isquiotibials, a la punta de la cuixa, ell la tocava. “Tenia respostes per a tot, ho feia mentre parlava de coses tècniques: es creia la seva pròpia mentida, sempre seriós”. Una vegada al mes, de fet, ell li prenia les mesures de tot el cos per conèixer el percentatge de greix i múscul. La tancava als lavabos d’un bar o de qualsevol cafeteria i la feia quedar en roba interior mentre la palpava. “M’ho empassava tot”, diu ella. Allà li feia tocaments, també als pits, per conèixer el seu “estat hormonal”. Quan entrenaven amb bicicleta, ell la duia a una zona apartada a prop de l’aeroport del Prat. La feia pujar al cotxe i, amb l’excusa de la lesió, n’abusava amb tocaments a la zona vaginal. “Em quedava bloquejada, em sentia indefensa, però tenia por que la meva parella s’enfadés amb mi”, diu.

A A. P. l’ha perseguit la culpabilitat els últims anys per no haver-ho aturat a temps, però fa uns mesos va fer el primer pas explicant-ho a una amiga, i quan va llegir el reportatge va decidir dir-ho a la família i denunciar-ho públicament. Animada per la resta de víctimes, té clar que no pot seguir “callada”. “M’ha marcat. Quan estic a soles amb algú tinc por. M’ha fet sentir insegura. Hi ha moltes noies com jo que han callat. Hem de sortir totes juntes”, explica.

Una noia el denunciarà

El mateix ha decidit Paula Huertas. Ella, a més, denunciarà Armentano pel que li va fer. En una competició a l’Ametlla de Mar ell la va dur a una zona de platja apartada i va tocar-li els pits. Un altre cop va intentar endur-se-la al cotxe perquè es tragués la roba i palpar-la per comprovar la musculatura. Un tercer cop, en una estada a Puigcerdà, va intentar abaixar-li el mallot.

Aquestes experiències li van fer reviure els abusos que va patir del seu pare quan era petita, des dels sis anys fins a l’adolescència. Fins fa cinc anys no va treure tot el que el seu pare li havia fet. Va tenir por de parlar-ne amb la mare per por de perdre-la a ella també, en funció de com reaccionés. Encara té les marques de tot el que va patir, com quan necessita tancar-se mentre es dutxa per la por que tenia quan era petita que el seu pare aparegués. El trauma que va viure a casa fa que la Paula tingui encara més “ràbia” quan recorda els episodis amb Armentano: “Et preguntes per què vas callar. Et planteges si ets el perfil dèbil que busca l’agressor”. Moltes d’aquestes preguntes han ressorgit els últims dies.

A més, la Paula lamenta que ningú va fer res quan els fets van passar. Al club Tri5u va sortir el tema d’Armentano en un sopar i la majoria dels esportistes van apostar per la discreció. “Només dos nois es van plantar”, lamenta. Ara, la por ha desaparegut gràcies a la seva valentia per denunciar-ho.