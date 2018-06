La UPF és la millor universitat de l'Estat per sisè any consecutiu, segons l''U-Ranking 2018'

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) és la millor universitat espanyola per sisè any consecutiu, segons l''U-Ranking 2018', que analitza el conjunt d'universitats del sistema universitari espanyol. Aquest llistat, elaborat per la Fundació BBVA i l'Institut València d'Investigacions Econòmiques (Ivie), també evidencia que el sistema universitari més potent atenent als resultats és el de Catalunya i consolida el que diuen altres rànquings des de fa temps.

L'informe, en què es comparen 2.362 graus universitaris de 61 centres públics i privats d'arreu de l'Estat, catapulta a les primeres posicions quatre universitats públiques. Si la medalla d'or és per a la UPF, en segon lloc empaten la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Carlos III de Madrid, i en tercer lloc hi ha la Politècnica de València.

Aquest rànquing ordena les universitats en funció del seu rendiment docent, d'investigació i d'innovació i desenvolupament tecnològic, però es corregeix la mida de les universitats per fer-les comparables entre si. Segons el llistat, la UPF és el campus més rellevant gràcies al seu alt rendiment d'investigació, la seva orientació internacional i el gran pes dels estudis de màster i doctorat.

Així, si la UPF destaca bàsicament en investigació –com la UAB i l'Autònoma de Madrid–, les Politècniques i la Carlos III són fortes en activitats d'innovació i desenvolupament tecnològic.

El rànquing també demostra el lideratge de les universitats públiques. Les universitats privades més ben posicionades són la de Deusto (en 17è lloc) i la de Navarra (en 9è lloc).

El sistema millora un 26% entre 2010 i 2016

L'informe l'han dirigit els professors Francisco Pérez, director d'investigació de l'Ivie, i Joaquin Aldás, professor investigador del mateix organisme. Pérez ha assenyalat que no hi ha grans variacions respecte de l'edició del 2017, però sí que s'observa una millora del 4% cada any entre 2010 i 2016 dels centres universitaris espanyols. En total, la millora global en aquests sis anys és del 26%.

L'estudi posa de manifest que la millora ha sigut més accentuada en la dimensió investigadora (4,5%) que en la docent (3,6%) i arriba a gairebé totes les universitats i sistemes universitaris regionals.