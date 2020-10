Un centenar de famílies volen denunciar la Fundació La Caixa per haver eliminat una clàusula del contracte de lloguer

Els contractes van canviar d'un dia per l'altre i sense avisar. És la denúncia que fan gairebé un centenar de famílies que viuen en 168 pisos de Porta Nord, a l'Hospitalet de Llobregat, una promoció d'habitatges de lloguer assequible impulsada el 2014 per la Fundació La Caixa en col·laboració amb l'Ajuntament. Ara els veïns s'han organitzat, assessorats pel Col·lectiu Ronda, i estan disposats a portar la fundació bancària als tribunals perquè asseguren que, en la renovació dels contractes, "ha desaparegut sense cap advertiment previ" la clàusula que els permetia comprar el pis on viuen un cop passats deu anys de la signatura del primer contracte. "Ni tan sols ens ho van dir, ho vam haver de preguntar perquè sabíem que algun altre veí s'hi havia trobat", explica David Martínez, un dels inquilins del bloc. "Quan vam reclamar ens van dir que si no signàvem [la renovació] teníem un mes per abandonar l'habitatge; o ho acceptàvem o marxàvem".

El contracte original especificava que els inquilins (que van rebre el pis per sorteig entre 2.300 persones que complien els requisits de renda exigits) podien fer un contracte de cinc anys, que es renovaria per cinc anys més i, després, tindrien la possibilitat de comprar el pis, un dret que –als nous contractes de renovació– ja no apareix. "La clàusula desapareix de manera sorprenent", explica l'advocat del Col·lectiu Ronda, Òscar Serrano, que assegura que "es va citar els veïns en una oficina per signar-lo sense explicar-los el canvi". "Els veïns van renunciar de facto a un dret sense voluntat de fer-ho. És una actitud com a mínim reprovable", afegeix Serrano, que planteja una demanda col·lectiva als jutjats per tornar a reclamar aquest dret. "Ens hem posat en contacte reiteradament amb la fundació i ens contesten que no tenen voluntat de parlar d'aquest tema i que, arribat el venciment del contracte, no tenen intenció de vendre aquests pisos", assegura l'advocat.

La Fundació La Caixa, per la seva banda, ha explicat a aquest diari que, efectivament, la voluntat és mantenir la promoció en lloguer per continuar ajudant famílies amb rendes baixes, i neguen que el canvi als contractes es fes sense avisar els inquilins. "Els llogaters que van signar en el seu moment la renovació del contracte sense la clàusula sobre l'opció de compra eren perfectament conscients d'aquesta modificació", asseguren els portaveus de la Fundació La Caixa, que afegeixen: "Estem respectant escrupolosament el marc legal i els compromisos contractuals adquirits i rubricats pels arrendataris de la promoció, sense incórrer en cap tipus d'irregularitat".

651x366 Més d'un centenar de famílies, com la de la Loli Hernández (a la foto) bloc estan disposades a denunciar perquè voldrien recuperar el dret a compra / MARC ROVIRA Més d'un centenar de famílies, com la de la Loli Hernández (a la foto) bloc estan disposades a denunciar perquè voldrien recuperar el dret a compra / MARC ROVIRA

El bloc de Porta Nord, segons explica la mateixa entitat, pertany al programa d'habitatge de la Fundació La Caixa, que en total disposa de gairebé cinquanta promocions amb prop de 4.000 habitatges de lloguer en règim assequible, per sota del preu de mercat. La fundació també subratlla que els últims anys ha posat en lloguer social més de mil pisos "per a persones especialment desfavorides" a tot Espanya.

Els advocats del Col·lectiu Ronda diuen que la promoció "es va vendre com una gran acció" per part de l'ajuntament de l'alcaldessa Núria Marín –que fins i tot va participar en l'acte– i de la fundació d'aquesta entitat financera. Per això demanen també la implicació del consistori en la defensa dels veïns. "L'Ajuntament va cedir els terrenys: no hi té responsabilitats jurídiques, però sí morals i polítiques", conclou Serrano.