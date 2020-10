Salut diu que només es plantejaran tancar les escoles si se sobrepassa la capacitat assistencial

La consellera de Salut, Alba Vergés, defensa que les mesures contundents que es van anunciar ahir, amb el tancament de bars i restaurants i restriccions al comerç, són necessàries perquè la velocitat de creixement de l'epidèmia no permet una escalada gradual de mesures i amb accions més dràstiques es pot intentar que siguin més curtes. El que el Govern no es planteja, de moment, és el tancament de les escoles, que va ser una de les primeres accions en la primera onada i que ara, en canvi, es té clar que seria "una de les últimes". Vergés ha apuntat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el tancament de centre escolars només es plantejaria si la capacitat assistencial se sobrepassés i l'epidèmia anés a "molta velocitat". "Seria dels últims punts a tocar", ha afegit.

De fet, la consellera ha defensat que, veient les dades de contagis, les escoles i els instituts estan funcionant com una "eina de salut" i que, en canvi, els és mes complicat arribar a la població que ja queda fora de l'edat escolar. Si ara es fixen horaris als parcs infantils és, segons Salut, per evitar que siguin espais de sociaització nocturns. Vergés ha defensat que hi hagi menys oferta de vida social i ha admès que és una situació complicada per als joves.

Segons la consellera el que es fa amb les noves mesures, que ha reconegut que "no seran perfectes", és buscar l'equilibri entre la vitalitat del país i no deixar que l'epidèmia "destrossi tota l'activitat". "Sabíem que tindríem una tardor complicada i és evident que és així i potser ho veiem de manera més ràpida del que pensàvem", ha radiografiat. Vergés no ha descartat l'estat d'alarma, però ha dit que és l'última opció i que no s'han plantejat el toc de queda com el que s'aplica a França, que els sona "dur" i esperen no haver-hi d'arribar.

De fet, les mesures també les ha defensat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en una entrevista a RAC1. Argimon ha indicat que el ritme de creixement actual és similar al de l'inici del mes de març: "En aquell moment vèiem com el virus creixia, però hi havia una certa negació que això no ens podia estar passant i les mesures es van prendre de manera correcta, però segurament una mica tard perquè no pensàvem que això ens podia passar. Ara sabem que si deixem les coses com estan l'epidèmia creixerà, i per això calen mesures contundents. Penso que no ens passem de frenada. El virus està avançant a Europa de manera molt ràpida i tots els països estan prenent mesures que no difereixen de les nostres".

Preguntat per si les mesures van encarades al Nadal, el secretari de Salut Pública ha dit: "Jo personalment no he pensat en aquesta perspectiva, però sí que penso en la perspectiva econòmica. Economia és salut. La pitjor de les malalties que tenim a les nostres societats és la pobresa. Però penso en la gent que ara es pot quedar sense feina, en les empreses familiars, no en les empreses de l'Íbex-35, que tot i que ens tornem a confinar seguiran guanyant diners".

La consellera ha dit que l'escenari actual no és com el de la primera onada però no ha tancat la porta a la possibilitat de recuperar el sistema de franges horàries, tot i que ha assegurat que ara no es planteja cap tancament perimetral.

Sobre la crida que va fer el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, a denunciar els veïns que no compleixin les mesures anticovid, Vergés ha assegurat que no és partidària dels policies de balcó, sinó d'apel·lar a l'autoresponsabilitat i a la capacitat de la gent d'expressar amb educació si creu que els altres no ho estan fent bé. Argimon ha dit que hauran d'estudiar si també tanquen els bars de carretera.

061, de pagament

Vergés també ha explicat que encara no tenen una proposta del Barça per veure com es farà la votació de la moció de censura. "Quan tinguem una proposta la valorarem", ha dit. I ha negat que hi pugui haver públic en els pròxims partits. També ha assegurat que el Govern està en converses amb les operadores per aconseguir que la línia 061 torni a ser gratuïta, com va passar durant la primera onada.

Vergés ha agraït la desconvocatòria de vaga a l'atenció primària i ha apuntat que avui el 25% de la tasca d'aquests sanitaris és només per atendre covid i que això vol dir deixar de fer altres coses o "sobretreballar". "La millor manera d'ajudar és disminuir els contagis", ha defensat.

Argimon, per la seva banda, ha explicat que és "necessari" un reforç en l'atenció assistencial: "Hem reforçat l'atenció primària, des del punt de vista de les unitats mòbils que tenim a les regions sanitàries i que donen servei als cribatges i rastrejos als centres educatius, i també amb el cribatge poblacional. Però clarament és necessari un reforç: infermeria i medicina no són professions que tinguin taxa d'atur. Nosaltres no tenim borsa d'infermeria i medicina, i pràcticament no tenim auxiliars de clínica".

Risc de rebrot, l'alça

El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya continua pujant i ja arriba als 378,41, amb un creixement de 16,25 punts en 24 hores. Així ho ha comunicat Salut, que ha registrat avui 2.079 casos nous de coronavirus confirmats amb PCR. Això fa que la xifra total de positius des de l’inici de la pandèmia arribi als 164.739 casos. També s'ha informat de 26 noves defuncions a Catalunya, amb un total de 13.562. A més, continua augmentant la xifra de persones hospitalitzades: hi ha 38 nous ingressos que sumen 1.062 persones hopitalitzades, de les quals 188 són a l'UCI, una menys que ahir. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha apuntat en una entrevista a RAC1 que aquestes dades entren "dins de la normalitat" del que estem vivint aquests dies.