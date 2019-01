Les deficiències del transport públic causen un 10% dels abandonaments universitaris a Tarragona

Un 17,4% dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona abandonen ja al primer curs, i d'aquests, un 10% abandonen per culpa d'un transport públic car, amb males connexions, horaris i freqüències, segons un estudi propi de la institució presentat per la rectora, María José Figueras. En alguns casos, estudiants que viuen a la mateixa ciutat de Tarragona "triguen més d'una hora a arribar al campus en transport públic, gairebé com si anessin a Barcelona, i això no pot ser", alerta la rectora.

La URV ja ha comunicat aquest problema a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona i també a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de la Generalitat per buscar-hi solucions. Les demandes són més i millors connexions dels campus, l'establiment d'una zona única per als viatges i descomptes per als estudiants. A més, l'Ajuntament de Tarragona ja va anunciar descomptes del 25% per a tota la població i, en aquest cas, la URV demana poder accedir-hi mitjançant la matrícula de la universitat i no a través de l'empadronament, segons detalla la vicerectora d'estudiants, Maria Bonet.

Fins ara ni l'EMT ni l'AMT ha tingut gaire en compte les necessitats de la comunitat universitària. No obstant això, "qualsevol benefici en la mobilitat de 13.000 estudiants repercuteix en tota la comunitat", defensa Figueras. Per exemple, ja han aconseguit posar un autobús més aviat a Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre) per anar al campus de Tortosa (Baix Ebre) i ara l'aprofiten els veïns per anar a l'hospital.

Per revertir les xifres d'abandonament, la URV també impulsa mesures com ara estendre els cursos pont que ja s'imparteixen a les enginyeries, més seguiment dels alumnes amb dificultats i la millora de les jornades de portes obertes i de la comunicació amb els instituts.