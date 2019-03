El mosso que va acompanyar Puigdemont plega com a assessor del departament d'Interior

El mosso que va acompanyar Carles Puigdemont a Bèlgica, Lluís Escolà, ha plegat com a assessor en matèria de seguretat del departament d'Interior. Segons la resolució que publica el 'Diari Oficial de la Generalitat' (DOGC), ho fa a petició pròpia. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va nomenar Escolà al juliol per assessorar-lo en la implantació i el disseny de sistemes de seguretat corporatius, en l'explotació d'informació per prendre decisions en l'àmbit de la seguretat i en la millora dels sistemes de seguretat institucionals del departament, entre altres coses.

Aquest mosso va ser expedientat pel departament d'Interior –quan al capdavant hi havia el secretari general tècnic del ministeri de l'Interior– després d'ajudar Puigdemont a burlar l'escorta oficial per marxar a Bèlgica, on es va quedar durant unes setmanes per vetllar per la seguretat del president destituït. Escolà va ser apartat de la unitat especial d'escorta i va ser destinat a altres tasques policials.