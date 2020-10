L'assassí de Brians, després de matar un altre pres: "Aquest és un violador de nens: tranquils, que ja està mort"

El va matar pel que havia fet i s'hi va acarnissar. El pres que dimarts al vespre va matar un altre intern de la presó de Brians 2 de trenta ganivetades va atacar expressament el reclús mort pels delictes que havia comès en el passat, segons es desprèn de l'última resolució del jutge que investiga el cas. La víctima mortal, que portava un any en aquest centre penitenciari, complia condemna per prostitució de menors i de persones amb incapacitat i per violència masclista. "Aquest és un proxeneta, un violador de nens: tranquils, que ja està mort", hauria dit a la resta de presos i als funcionaris que es trobaven al pati del mòdul 3 de la presó just després de matar-lo.

El jutge no té cap dubte a hores d'ara de la motivació de l'assassinat. "L'únic mòbil que s'aprecia en aquests fets és el de castigar la víctima pels fets que creu que va cometre, que l'investigat considera reprovables i pels quals la víctima ja complia condemna", diu el magistrat en la seva resolució.

Es va tractar d'un atac directe i "sobtat", gairebé com si es tractés d'una execució. La víctima estava recolzada en una de les columnes del pati, escoltant música amb un aparell de reproducció MP3, sol i absent de la resta. "La víctima es trobava confiada i tranquil·la i no va sentir els passos que se li acostaven", relata el jutge. El presumpte assassí va sortir per la porta del pati i el va atacar per l'esquena amb un ganivet esmolat i amb el mànec tapat amb una tela. La primera ganivetada va ser al coll. Després n'hi va clavar 29 més al pit, al tòrax, a l'abdomen i, finalment, al cap. Quan els funcionaris es van acostar a l'agressor, ell es mirava la víctima. "No us acosteu, que això no va amb vosaltres", els hauria dit, segons van declarar els treballadors.

Després van arribar altres funcionaris i el cap de serveis del centre, que va negociar amb l'intern perquè deixés anar l'arma. "Que no s'acosti ningú, és un ganivet de veritat", els deia ell. Mentre negociaven, el presumpte assassí hauria justificat el seu atac al personal i a la resta d'interns: "Aquest és un proxeneta, un violador de nens: tranquils, que ja està mort". Finalment van aconseguir que deixés el ganivet a terra. Les càmeres de la presó –les imatges ja estan en mans del jutge– van enregistrar tota la seqüència.

Un crim sense precedents

No és el primer cop que es produeix un homicidi o un assassinat en una presó catalana, però mai havia sigut amb tanta violència. El 2018 un intern de la presó de Ponent de Lleida va aparèixer mort a la seva cel·la i el crim es va atribuir a un altre pres. Aquest, però, es tracta d'un crim inusual per la seva violència i per l'acarnissament. "L'acció que va executar l'investigat va ser planificada, sobtada i amb la intenció de causar el màxim dany possible", va argumentar el fiscal a l'hora de demanar al jutge que acordés la presó provisional per a l'intern, que ja estava a la presó de Brians 2 complint una llarga condemna per assassinat i robatori amb violència i intimidació.

Tot i la petició de la defensa del reclús de no afegir-li noves mesures, el jutge ha acordat la presó preventiva pel nou crim. De moment, li atribueix un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament.