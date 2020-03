Nou balanç del coronavirus: 25.000 contagis i 1.326 morts arreu de l'Estat

La xifra de contagis i morts amb coronavirus continua augmentant a l'Estat i ja són 1.326 les persones que han perdut la vida, unes 300 més que divendres. Si el nombre de casos va arribar fins als 20.000, ara ja són 25.000 els detectats. Una de les dades rellevants d'aquest setè dia d'estat d'alarma són les 2.125 altes, 540 en les últimes 24 hores. La tendència dels últims dies és d'un increment de curats, atès que divendres eren 478 més respecte a dijous. Tanmateix, els ingressats a les unitats de cures intensives (UCI) també augmenten i ja hi ha 1.612 casos greus, 471 més que divendres.

Espanya ja és, per darrere de la Xina i Itàlia, el tercer país del món amb més contagiats detectats, per davant de l'Iran. La Comunitat de Madrid continua sent el principal focus de coronavirus a l'Estat amb el 60,6% de morts que es comptabilitzen i el 72,5% de curats. La situació ha provocat que s'habiliti un pavelló firal de la instal·lació d'Ifema per convertir-lo en un hospital de campanya amb capacitat per a 5.500 llits, uns 500 dels quals d'UCI. Malgrat tot, el consell de Sanitat madrileny, Enrique Ruiz Escudero, ha volgut llançar un missatge tranquil·litzador i ha assegurat en una entrevista a la Cope que encara no s'està "al límit". Segons ha afirmat, hi ha una capacitat per sobre dels 1.000 llits d'UCI i ara se n'ocupen al voltant de 800.

Amb aquestes xifres sobre la taula, la corba continua en situació creixent, i, de fet, és probable que continuï així a mesura que es pugui aconseguir una aproximació a la xifra real de contagiats. Aquest divendres el director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, Fernando Simón, ja admetia que segurament les dades "infravaloren la situació total". La capacitat de detecció –sobretot dels casos lleus– a Espanya està sent probablement inferior a la d'altres països, fet que explicaria que la letalitat sembli més alta. Aquest dissabte la cap d'àrea del centre de coordinació d'alertes i estratègies sanitàries, María José Sierra, que ha comparegut en lloc de Fernando Simón –ahir va presentar símptomes però ha donat negatiu–, ha situat la letalitat en el 5%. Amb tot, ha puntualitzat que un 50% de les proves es fan majoritàriament a les persones que estan o han estat hospitalitzades, de manera que molts possibles lleus no estan identificats.

Un altre factor que ajudaria a valorar la proporció de morts és conèixer l'edat de les persones afectades, i Sierra ha assenyalat que aviat es publicarà un informe en què es desglossa aquesta informació. Tal com ha avançat, al voltant del 50% dels hospitalitzats tenen més de 70 anys, al voltant del 70% dels pacients a l'UCI en tenen més de 60, entre el 5% i el 10% d'hospitalitzats són menors de 30 anys, i entre l'1% i el 2% tenen menys de 20 anys.

El ministeri de Sanitat es prepara per a una de les setmanes de més impacte del Covid-19, tal com ha assegurat Sierra, que ha comparegut d'altres responsables que han donat detalls d'adquisició de més material. La directora general de Cartera i Farmàcia, Patricia Lacruz, ha informat que aquest dissabte es distribuiran a les comunitats autònomes 500.000 mascaretes per a professionals i 800.000 per a pacients. Pel que fa als respiradors, necessaris per als casos més greus, Lacruz ha explicat que els pròxims dies se n'adquiriran uns 700.

Es constitueix un comitè científic

Una setmana després de l'aplicació de l'estat d'alarma, el president espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'han reunit aquest matí amb el comitè científic del Covid-19, format per sis experts, que podrà ampliar-se pròximament. S'ha constituït aquest dissabte, però Sierra ha assegurat en roda de premsa que ja compten amb el seu assessorament des del principi. De moment, els integrants són els següents:

Antoni Trilla García, cap de servei de medicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona; Hermelinda Vanaclocha Luna, subdirectora general d'epidemiologia, vigilància de la salut i sanitat ambiental de la Generalitat Valenciana; Maria Teresa Moreno, directora de la unitat d'investigació en cures i serveis de salut de l'Institut de Salut Carlos III; Agustín Portela Moreira, responsable del laboratori oficial de control de medicaments de productes biològics de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris; Inmaculada Casas Flecha, viròloga del centre nacional de microbiologia de l'Institut de Salut Carlos III, i Miguel Hernán, professor de bioestadística i epidemiologia de l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Harvard.