Un castell de contes: la novetat del 2018 al Tibidabo

El parc d'atraccions del Tibidabo ja escalfa motors per a la nova temporada. Aquest dissabte obrirà, de nou, les seves portes al públic i ho farà amb l'impuls d'una nova atracció, el castell de contes, i dels bons resultats amb què va tancar el 2017, quan va batre rècord de visitants (732.574 persones) i va obtenir la seva millor puntuació per part dels visitants (un 8,1). La nova atracció és una reconversió del castell misteriós que ja funcionava al parc i estarà habitada per fantasmes dels de llençol i dels d'armadura i, també, per ogres i bruixots. Ells seran els encarregats de guardar els "secrets dels contes", mentre els visitants van recorrent les diferents estances i identificant els escenaris. El repte: endevinar els cinc contes que s'han vist. Els visitants, a més, poden ajudar a construir la "biblioteca infinita" d'aquesta atracció portant-hi els contes que vulguin deixar. De moment, la nova instal·lació està en construcció i es preveu que obri portes a l'estiu.

Aquest any es consolida, d'altra banda, l'horari que es va instaurar l'any passat: el parc obre a les onze del matí i les taquilles, mitja hora abans. I un dels aspectes que més celebra l'Ajuntament, a banda dels bons resultats de visites, és haver assolit el repte que més del 60% de les persones que van al Tibidabo, ho facin en transport públic. Concretament, l'any passat ho van fer el 62% dels visitants, com han celebrat avui durant la roda de premsa de presentació de temporada la directora del parc d'atraccions, Rosa Ortiz, i el regidor de Presidència i Energia, Eloi Badia.

El parc ampliarà, també, les activitats educatives que organitza. El 24 i el 25 de març, se celebrarà el cap de setmana de la robòtica i es manté la col·laboració amb la UPC per organitzar el Fisidabo, que transformarà el parc en un gran laboratori de física per a més de 2.000 estudiants. S'amplia, també, l'agenda solidària i la previsió és que s'hi facin 19 actes socials. Tornaran, per exemple, la festa dels Pallapupas o la dels avis.

L'atracció Interactibi, en la que els participants competeixen per assolir la millor puntuació armats amb unes ulleres 3D i tecnologia làser, estrenarà pel·lícula. I també hi haurà nous espectacles d'animació itinerant. Es reestrena, per exemple. la pel·lícula 'Puja'm a la lluna' amb la que, ara fa deu anys, es va estrenar el cine 4D del parc.

Aquesta temporada es preveu renovar una part de la plaça principal del Tibidabo -s'hi instal·larà, per exemple, un jardí vertical i una àrea de joc- i s'avança en la progressiva renovació dels lavabos, que es fan tematitzats amb elements de màgia i fantasia.

Un moment dolç per al parc

El Tibidabo ha deixat molt enrere ja les males xifres de visitants posteriors a l'accident mortal del Pèndol, l'estiu del 2010. Des d'aquell moment l'alarma i la crisi econòmica es van associar de manera fatal per anar enfonsant els resultats del parc. El mateix 2010 va tancar l'exercici amb unes pèrdues de 2,2 milions d'euros i un global de visitants de 402.009, lluny dels 600.000 que la instal·lació necessita per garantir-ne la rendibilitat. El 2016 i el 2017, en canvi, ja van ser anys de rècord absolut de visitants. L'any passat el parc va rebre 732.574 visitants -una mitjana de 4.666 diaris- i va obtenir, també, la millor nota de valoració per part dels clients: un 8,1. El govern d'Ada Colau ha abandonat la idea de privatitzar el parc d'atraccions que s'havia abordat durant el mandat de Xavier Trias.