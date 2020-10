Estem confinats per municipis fins dilluns a les 6 del matí; Rússia: la història dels 10.000 soldats és una “bestiesa”; lliurat el 1r Premi ARA de Còmic en Català: les claus del dia, amb Antoni Bassas (30/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 30 d’octubre del 2021. Com serà un dels caps de setmana més estranys de la nostra vida? Doncs estranyament càlid per a l'època, amb temperatures de fins a 25 graus al migdia i fred només a primera hora. El sol predominarà gairebé arreu a l'espera que el temps canviï dimarts amb una situació de pluja que normalitzarà la temperatura.

1. Si amb el confinament municipal de cap de setmana que ha començat a les 6 d’aquest matí i acabarà a les sis del matí de dilluns acabarem amb un confinament com el del març. Aquest és el plantejament al Govern. La consellera Vergés en posa les dades: “Si no prenem mesures més contundents, en 15 dies estarem com al mes de març amb 900 pacients covid ingressats a les UCI del nostre país més tota la tensió del sistema sanitari que això comporta, i en menys d'un mes podríem arribar als 1.500 pacients covid a les UCI, que és el pic màxim que vam tenir en aquella primera onada”.

Què es pot fer i no es pot fer als pròxims 15 dies? En aquesta pàgina ho trobareu tot explicat ben clarament. Recordeu que els alumnes de primària i l’ESO continuen anant a escola. En canvi, a batxillerat i la FP es passa a classes virtuals, tret dels exàmens i les pràctiques. Les universitats mantenen l’aula online. Se suspenen les extraescolars.

Tanquen els centres comercials però poden obrir les botigues d’alimentació i de productes essencials i de primera necessitat (farmàcies, òptiques, veterinaris, ortopèdies, higiene). Pot obrir el comerç minorista que no sigui d’alimentació ni essencial que tingui una superfície de menys de 800 m2 i amb limitació d’aforament al 30%. Mercats ambulants oberts al 30% d'aforament. Es permet la recollida al local de comandes per internet o telèfon.

Es tanquen piscines, gimnasos i sales d’entrenament, tret dels d’ús professional. En resum, es recomana quedar-se a casa i limitar al màxim les sortides del domicili. I és que el virus ja monopolitza el 51% dels llits d’UCI i Salut preveu un ritme alt d’ingressos tot el mes. Mirin aquesta foto, a l’esquerra hi ha tot de llits preparats en un passadís de l’Hospital Clínic, però a la paret de la dreta, aquestes petites canonades que baixen del sostre són per si calgués posar malalts en aquest passadís i per aquestes canonades hi farien passar l’oxigen per ajudar a respirar els pacients. La instal·lació la van fer al març, no es va arribar a fer servir, però aquí està per si de cas.

L’impacte en l’economia està sent tan fort que ahir el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va anunciar uns ajuts de 306 milions d’euros més, però esclar, fan curt. Pimec creu que per rescatar la restauració cal posar “500 M€ sobre la taula”.

Estupefacció i indignació al sector cultural. Un centenar de treballadors culturals van convocar per xarxes una manifestació davant la seu de la conselleria de Cultura, a la Rambla de Barcelona. Les restriccions obliguen a suspendre totes les activitats d’arts escèniques, musicals i cinemes, i les biblioteques només podran obrir per serveis de préstec. Els arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d’art i centres de creació d’arts visuals podran obrir, però amb un aforament al 33%. Només se salven les llibreries. El tancament cultural s’aplicarà per un període de 15 dies, de moment.

Mentrestant, Xavier Roig escriu un article titulat: “No pots esperar res d’un país low cost”. L'economia catalana crea llocs de treball que només són acceptats per la immigració perquè no pot oferir cap altra cosa. Sense tenir algú a qui ofegar laboralment, difícilment sobreviu. Mentrestant, l’energia nova que representen els nostres joves troba sortida nord enllà, perquè un treballador mal pagat no cobreix els costos socials d’allò que consumeix (sanitat, educació, altres serveis públics...). Aquest és el país que hem construït.

Mentrestant, hi ha notícies que si les poses juntes amb tot el que acabem d’explicar fan molt de mal: el Tribunal Suprem ha sentenciat que l’Estat, o sigui, vostè i jo, ha de pagar 1.350 milions d’euros al Santander, CaixaBank i Bankia pel cas del magatzem de gas Castor, davant el litoral de Vinaròs, que no va arribar a entrar en funcionament.

El govern espanyol va adjudicar el magatzem de gas Castor, quan governava el socialista Rodríguez Zapatero, a la societat Escal, participada per ACS, l’empresa presidida per Florentino Pérez. Però no va arribar a entrar en funcionament després que una sèrie de moviments sísmics a la zona fossin atribuïts per diferents informes a aquesta instal·lació. Sense entrar en funcionament, el govern espanyol, presidit per Mariano Rajoy, del PP, va decidir indemnitzar amb 1.350 milions d’euros l’empresa Escal. L’executiu de Rajoy, per no pagar de cop la indemnització, va decidir que els bancs avancessin els diners a canvi del dret de cobrament dels diners que aniria recaptant la CNMC durant 30 anys, fins al 2034, en els nostres rebuts.

2. L’ex número dos d’Interior, Francisco Martínez, va declarar ahir a l’Audiència Nacional que el seu excap, Jorge Fernández Díaz, coneixia l’anomenada operació Kitchen, un intent de la cúpula del ministeri de l’Interior de robar-li a l'extresorer Luis Bárcenas documents compromesos per al PP. Fernández Díaz declara avui davant del jutge.

3. 9 dels 21 detinguts en la macrocausa seguien ahir al calabós i avui declararan al jutjat. El jutge veu indicis de tràfic d’influències de Xavier Vendrell i David Madí.

Sobre els 10.000 soldats russos que havien de venir a Catalunya, Maria Zakhàrova, la portaveu del ministeri rus d’Exteriors va dir ahir: “Aquestes informacions es basen exclusivament en declaracions de representants de les forces separatistes que es troben processats judicialment. Aquestes persones estan disposades a fer tot tipus de declaracions, fins i tot a dir les bestieses més increïbles, amb l’objectiu d'internacionalitzar el Procés”, però va afegir que li genera “perplexitat” que hi hagi mitjans de comunicació espanyols “disposats a creure aquestes informacions falses i a difondre acusacions infundades que entren en la categoria de premsa groga”. “Aquestes accions només poden conduir a malmetre les relacions russoespanyoles”.

4. Dia molt greu, ahir a França, tretze dies després de l'assassinat del professor Paty, que havia mostrat unes caricatures de Mahoma als seus alumnes. Un home de 21 anys armat amb un ganivet va irrompre a la basílica de Notre-Dame de Niça i va degollar una feligresa i el sagristà de l’església. Tant l’un com l’altre van morir a l’acte. “ Només hi ha una comunitat a França, la nacional. Hem d’unir-nos i no cedir a la divisió”, va clamar el president Emmanuel Macron des de Niça mateix, on es va desplaçar d’urgència.

5. En aquest mar de desgràcies, una gota d’esperança. Ahir l’ARA, que s’acosta al seu 10è aniversari, va lliurar el primer Premi ARA de Còmic en Català. va ser a la fundació Miró, en un acte en família. Pep Brocal rep el Premi ARA de Còmic amb Caritat del Río. Es van presentar 162 obres al concurs.

No recordo unes claus del dia tan desoladores com les d’avui, però mirem de donar el millor de nosaltres, d’acord? Gràcies i fins ara.