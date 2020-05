Mascareta obligatòria al transport públic i Trump diu que poden morir 100.000 americans: les claus del dia, amb Antoni Bassas (04/05/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 4 de maig de 2020. I sembla que farà calor. Al migdia el termòmetre arribarà fins als 30 graus a Ponent, però en canvi a la costa l'ambient podria ser més fresc que els últims dies, sobretot a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Sol, núvols prims i alguna possible boira costanera al sud.

1. Avui és el primer dia de la fase zero. A partir d’avui és obligatori l’ús de mascaretes al transport públic, i també cal dur mascareta al taxi. L’ocupació es limita a la meitat dels seients disponibles.

Els establiments de menys de 400 metres quadrats poden tornar a obrir, però han de treballar amb un sistema de cita prèvia, i a l’interior del local només pot haver-hi un client per cada treballador.

L’hostaleria només pot preparar menjar si els clients el compren per emportar-se’l, sense consumir dins del bar o el restaurant. L’horari de recollida s’ha de fixar abans per telèfon.

L’ús del cotxe continua sent el mateix que fins ara, limitat a un sol passatger, màxim dos del mateix nucli familiar, i anant un al davant i l’altre al darrere.

A partir d’avui es reprenen les reformes als edificis, pisos i locals tancats en què no hi hagi cap contacte amb persones que no estiguin relacionades amb l’obra.

De cara a la setmana que ve:

Podrem reunir-nos en grups d’un màxim de 10 persones a casa d’amics i familiars.

Podrem visitar els avis a casa però amb mascaretes i respectant una distància de seguretat de dos metres. ( Els avis en residències podrien no rebre visites fins al juny, per això està per concretar.)

Podran obrir les terrasses interiors i exteriors de bars, restaurants i hotels amb un 50% de la seva capacitat.

Ja no caldrà cita prèvia i reobriran les botigues de menys de 400 metres quadrats.

Es podrà acompanyar els morts fins al final, cosa que no ha sigut possible fins ara.

Tot això serà possible sempre que no hi hagi un rebrot.

2. Com se sap, Catalunya proposa 9 regions per fer el desconfinament. Ahir a la nit el departament de Salut donava per fet que es faria per regions, però el ministeri de Sanitat no ho va confirmar. Si, com sembla, les unitat de desconfinament acaben sent les regions sanitàries catalanes, el mapa seria aquest: Terres de l’Ebre, Tarragona, Barcelona Ciutat, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran i Girona. Ara mateix Catalunya té 7 regions sanitàries, però com que a l’àrea metropolitana hi viu molta gent, es dividiria la regió de Barcelona en tres àrees: Metropolitana Nord (Badalona, Santa Coloma de Gramenet, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental), Metropolitana Sud (l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Barcelonès Sud) i Barcelona Ciutat.

3. A Catalunya, en les últimes 24 hores hi han mort 56 persones, i això ens porta a un total de 10.508 persones.

Cau el nombre de nous contagis i es confirma la tendència a la baixa de morts.

4. Donald Trump ha estat entrevistat aquesta matinada al Mall de Washington, al Memorial de Lincoln, i ha dit que els morts als Estats Units podrien enfilar-se fins al 100.000, però que si no arriba a ser per les mesures que ell ha pres potser haurien arribat als dos milions. I ha admès que la primera vegada que li van parlar del coronavirus va ser el 23 de gener, a la reunió de cada matí, però que per la manera com n'hi van parlar no semblava gran cosa.

5. Per acabar, tres entrevistes més que han sigut notícia:

La vicepresidenta quarta espanyola, Teresa Ribera, en una entrevista a El País, ha dit: “Espanya és a la gamma alta d’èxit, d’altres han recomanat beure lleixiu”. Espanya és el tercer país del món amb més morts en xifres absolutes, o el segon en xifres relatives. Quan li pregunten per Portugal diu que “està més a l’oest”, i que ho van veure venir. Com diu l’Àlex Gutiérrez, fa venir ganes de córrer (cap a l’oest o cap on sigui).

Javier Cercas, entrevistat per Núria Navarro a El Periódico: “Aquesta crisi és terrible, però em va afectar més la tardor del 2017”. Ja ho va dir Margallo fa quatre anys: “Un atac terrorista se supera, la dissolució d’Espanya és irreversible”.

Sandro Rosell, quan Jordi Évole li pregunta a La Sexta si és independentista, contesta amb una evasiva: diu que votaria que sí en un referèndum d’independència, però que si guanyés el sí, se n’aniria de Catalunya.

