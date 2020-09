Comença la tardor, entra en vigor la llei de lloguers, s’aprova la llei de teletreball i teatres i cinemes de Barcelona podran obrir al 70% de l’aforament: les claus del dia, amb Antoni Bassas (22/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 22 de setembre de 2020. Avui, a quarts de quatre arribarà la tardor. A hores d'ara els models de tendències apunten que el més probable és una nova tardor poc freda i potser amb pluges per sobre del normal de cara al novembre. De moment el primer gir cap a l'ambient de tardor ja és a tocar: el cap de setmana començarà amb una primera nevada al Pirineu, amb vent fort al sud i amb entre 3 i 8 graus menys que avui.

1. Avui entra en vigor la llei del lloguer a Catalunya, o sigui que els lloguers que es firmin a partir d’avui ja hauran d’ajustar-se a l’índex que fixa la Generalitat. I a Madrid, el consell de ministres aprovarà aquest dimarts el projecte de llei de teletreball.

Teletreballen els que treballen a casa almenys el 30% del temps, uns dos dies a la setmana; el teletreball no pot ser imposat ni pel treballador ni per l’empresa, sinó que ha de ser fruit d’un acord, i aquest acord ha de ser revocable.

2. JxCat i ERC negocien el paper que tindrà el vicepresident Pere Aragonès quan hagi de fer les funcions de president en el supòsit molt probable que el president Quim torra sigui inhabilitat. Oficialment, Esquerra encara demana que Quim Torra convoqui eleccions.

Ahir el president Puigdemont va parlar de la inhabilitació d’un president per una pancarta: "Si inhabiliten Torra serà una salvatjada democràtica i caldrà una resposta de país".

Per cert, parlant del president a l'exili, la Comissió Europea continua reticent a reformar el sistema europeu de detenció, les euroordres, i encara menys sota una excessiva influència dels casos dels polítics independentistes catalans. Ahir els eurodiputats del Comitè de Llibertats Civils, Justícia i Interior van debatre el primer esborrany de l’informe que impulsa el parlamentari popular espanyol Javier Zarzalejos per reformar l’euroordre, i de moment la reticència és majoritària.

3. Mentrestant, la repressió de l’Estat continua i ahir l'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada i pallasso Jordi Pesarrodona va declarar ahir davant del jutge que no va tenir “res a veure” amb l’organització de l’1-O i que va anar al centre de votació com un “ciutadà més”. Es va declarar “víctima d’una persecució”.

I les quatre persones que van tallar la ronda van negar haver-hi llançat oli i van defensar el seu dret a participar en una vaga. La Fiscalia demana per a ells penes de presó.

4. Ernesto Ekaizer ens explica avui més detalls de la seva investigació sobre el sumari de les comissions milionàries del rei Joan Carles de Borbó. Es veu que el fiscal suís Bertossa va plantejar que Joan Carles declarés. L’advocat del rei emèrit va respondre que només tenia el número de la centraleta de la Zarzuela i que no tenia el seu telèfon personal, i Corinna es va oferir a donar-l’hi.

5. El virus: ahir el president Torra va demanar controls de temperatura a qui vingui de Madrid, i va demanar que no hi anem: “El govern de la Generalitat recomana no viatjar a la Comunitat de Madrid en aquesta situació. Excepte si no és per un cas excepcionalíssim i amb totes les mesures de prudència”.

I la presidenta madrilenya Ayuso li va contestar: “ Com que Catalunya és Espanya li agradi o no i som un gran país, jo el que li dic al president és que Catalunya ha passat èpoques molt difícils i jo no faria mai aquestes declaracions. De fet recomano a la gent que vagi a Catalunya i que doni suport als catalans, i que ho fem amb les mateixes precaucions que a Madrid. No me n'alegro quan a ells els ha anat pitjor, com tampoc em vaig alegrar de la fuga massiva d’empreses cap a Madrid. No faig aquest tipus de declaracions”.

De tota manera, no anem bé, a Catalunya. El president Torra va avisar que als parcs infantils i les terrasses s’hi concentra massa gent, i encara que només el 4% de les escoles han hagut de tancar alguna classe, el nombre de casos de canalla que ha hagut de deixar d’anar a l’escola i posar-se en quarantena va augmentant. I ja es veu que les mesures que es prenen quan les dades de transmissió són bones no s’ajusten a la situació quan són dolentes, perquè acabem de dir que no anem bé, però segons ha pogut saber l’ARA, la Generalitat ha aprovat que les sales de teatre, de cinema i de concerts de Barcelona i l’àrea metropolitana puguin tornar a obrir al 70% de l’aforament sempre que no se superi el miler d'assistents i tothom estigui assegut. Si una sala vol obrir al 50% també ho podrà fer, però no podrà acollir més de 500 espectadors. El matís en les xifres té sentit: un espai amb més de 3.000 butaques com l’Auditori del Fòrum podrà acollir mil persones, però no cobrir ni el 70% ni el 50% de l’aforament. Aquesta modificació, que ha autoritzat el Procicat, s’aplicarà a partir d’avui a Barcelona i quinze ciutats de l’àrea metropolitana, on les activitats estaven més restringides.

6. I ahir va ser un dia de contrastos per a la sanitat: la mala notícia va ser la vaga dels MIR, els metges interns residents, que se senten explotats, i la bona va ser que 29 professionals inqüestionables de la sanitat a Catalunya han presentat al president Torra un informe independent amb trenta mesures per enfortir el sistema sanitari. Es tracta d’un guió que en el futur podrien aplicar governs de diferent signe polític, perquè mai s’havia aconseguit un consens professional d’aquestes proporcions. El sistema públic de salut va ser d’excel·lència, ho és encara en molts serveis gràcies als professionals que el sostenen, però ni la clínica, ni la recerca, ni la societat, ni els recursos són els de fa trenta-set anys, quan es va crear l’ICS.

7. I per acabar una mica de moda.

Ahir explicàvem que els premis Emmy s’havien lliurat virtualment, però això no va impedir que els convidats i aspirants a estatueta es posessin de gala. Doncs bé, avui el nostre estilista Joan Callarissa fa una acolorida repassada dels models que s’hi van veure.

I per cert, sabeu qui són aquestes tres actrius?

651x366

Doncs tres de les protagonistes d’un clàssic de la història de la televisió, Friends: d’esquerra a dreta, Lisa Kudrow, Jeniffer Aniston i Courteney Cox, que es van reunir ahir a la gala. De fet, està previst que les tres es retrobin amb els companys masculins de la sèrie en un especial que es rodarà quan el coronavirus ho permeti.

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat.