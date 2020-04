Pluges fortes i rius al límit, i els productors de petroli paguen a qui els compri un barril: les claus del dia amb Antoni Bassas (21/04/2020)

Bon dia des de l’ARA. Dimarts, 21 d’abril del 2020. No para de ploure. Aquesta tarda i vespre alguns rius aniran al límit, especialment a les comarques de Girona i a la costa i al prelitoral centrals. Fins demà al matí encara s'acumularan pluges que poden superar els 100 l/ m², xàfecs acompanyats de vent i un temporal de mar. Aquest dimecres a la tarda començarem a veure el sol.

1. Segons el recompte diari que remeten les funeràries al departament de Salut, en les últimes 24 hores han mort a Catalunya 168 persones, les quals fan créixer la xifra de víctimes mortals de la pandèmia fins a les 8.441.

Per cert, aquest matí publiquem un mapamundi del nombre de morts segons la població de cada país, i fa feredat: Bèlgica, Espanya, Itàlia i França encapçalen la llista de països amb més morts per cada milió d’habitants. Com més fosc, més morts, tot i que les defuncions no es compten igual a tot arreu.

2. Avui hi ha consell de ministres. Se suposa que el govern espanyol concretarà com podrà sortir la canalla de casa a partir de dilluns que ve, a partir del que va dir ahir el doctor Simón: “Els nens no sortiran al carrer a jugar”.

3. I avui s’espera que quedi solucionat el problema informàtic que ahir va frustrar l’anunci de repartiment de mascaretes a les farmàcies. Quan els ordinadors de farmàcies de tot Catalunya van introduir un mateix codi al sistema, el de les mascaretes, es va bloquejar. La xarxa informàtica no estava preparada per rebre aquesta allau.

4. Ahir vam entrevistar el doctor Bonaventura Clotet, i avui és notícia que “les primeres vacunes es començaran a testar amb ratolins el mes vinent i s'aniran redefinint”, segons va explicar. Aquestes vacunes servirien per anticipar-se a un nou brot amb el mateix virus o amb una mutació. Malgrat tot, no serà fins al mes de març o abril de l’any vinent que les vacunes podran començar a utilitzar-se en éssers humans.

5. Per cert, que aquest matí tenim una situació mai vista al mercat del petroli: el barril entra en preus negatius. O sigui que et paguen per cada barril que compres. Com ho senten. La cosa va així: qui avui, 21 d’abril, hagués encarregat uns barrils a entregar el mes que ve, se'ls haurà de quedar. Però com que no es ven i no saben on guardar-los, perquè els dipòsits estan plens, els petroliers estan plens, i, no es poden llençar, surt més barat pagar a qui se'ls emporti. Les capacitats per emmagatzemar petroli als Estats Units han tocat els seus màxims.

Es ben bé que el virus ho està canviant tot.

6. Les previsions del Banc d’Espanya per a l’economia són d’ensorrament. I per això, Espanya demanarà a la Unió Europea un fons de deute perpetu d’1,5 bilions d’euros. Pedro Sánchez ho proposarà: un fons que s'injectarà als països més afectats per la pandèmia a partir de transferències. "Es tractaria de fer transferències als estats a través del pressupost de la UE depenent de l'impacte de la crisi del coronavirus, d'acord amb indicadors transparents com el percentatge de la població afectada, la caiguda del PIB, el creixement de l'atur, etc".

