Sant Jordi confinat i estat d’alarma fins al 9 de maig: les claus del dia amb Antoni Bassas (23-04-2020)

Bon dia des de l'ARA. Avui és Sant Jordi, dijous 23 d'abril del 2020. Bona diada. D'un dia com el d'avui queda l'acte reflex de mirar el cel esperant veure el sol. No serà un dia de cel serè però les clarianes sí que aniran guanyant terreny amb el pas de les hores. A la tarda cauran xàfecs i alguna tempesta al Pirineu i en punts de la Catalunya Central. El termòmetre començarà a pujar, sobretot a les comarques de Girona.

El balanç de l'episodi de pluges d'aquests dies: Barcelona no havia tingut un episodi de pluja tan llarg i abundant com aquest des del 1987. Va durar 55 hores i va deixar més d'un 30% de la pluja que sol caure al cap de l'any. Destaquen els 225 litres per metre quadrat acumulats al Parc Natural del Garraf i els 215 de Barcelona.

1. Aquesta és la portada de l'ARA d'avui, el nostre títol favorit: "Llegir, estimar", il·lustrat per Mari Fouz.

L'ARA té tot d'activitats previstes per avui, amb tot d'autors a qui podreu fer preguntes en directe a través de l'Instagram. En aquesta pàgina trobareu els noms i les hores.

I recordeu que podeu comprar el vostre llibre avui i anar-lo a buscar quan obrin les llibreries, a través de Llibreries Obertes, que té un catàleg de 7.000 títols. Hi participen 450 llibreries, que són la majoria del país, i ja han venut més de 25.000 llibres.

2. Roses i llibres, aquest any, de WhatsApp, que contrasten tant amb la realitat. Catalunya ha registrat 208 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, segons informa el departament de Salut. En total, la pandèmia ja ha costat la vida a 9.050 catalans.

La dada positiva, però, és que continua baixant la pressió a les UCI, on hi ha actualment 1.008 ingressats, 50 menys que el dia anterior. A més, des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya s'han comptabilitzat un total de 24.787 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb el covid-19.

3. L'estat d'alarma ha quedat prorrogat per tercera vegada, dues setmanes més, fins al 9 de maig. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha obtingut el suport del PP, però cada cop acumula més vots en contra: als de Vox i la CUP s'hi han sumat els de Junts per Catalunya, mentre que ERC s'ha abstingut tot i advertir que està "molt a prop del no". Sánchez ha deixat clar que hi haurà més pròrrogues.

Pedro Sánchez: "Progressivament s'anirà reduint el perill i d'acord amb aquesta reducció s'anirà modificant les condicions del decret de l'estat d'alarma amb la mateixa premissa: protegir la ciutadania i el sistema de salut perquè la desescalada pugui ser de manera gradual i segura".

De fet, per poder celebrar grans esdeveniments de tipus cultural o esportiu, l'investigador Oriol Mitjà ha dit a Catalunya Ràdio que encara queden "bastants mesos", i "sense acreditació immunitària, d'actes multitudinaris no se'n podran fer fins d'aquí un any i mig o dos".

4. I quan tornaran a obrir les escoles? Ningú no ho sap, però es tornarà a l'aula de manera progressiva, diferenciant per territoris i etapes educatives, i garantint sempre la distància social. Conseller d'Educació, Josep Bargalló, en una compareixença al Parlament.

Bargalló ha explicat que es treballa perquè la segona quinzena de maig "com a molt tard" es pugui fer la preinscripció escolar.

5. El Bicing de Barcelona torna a funcionar a partir d'aquest matí. S'haurà de portar mascareta i guants, uns guants que caldrà llençar un cop es deixi la bicicleta. El Bicing apel·la als usuaris a no utilitzar-lo si s'ha tingut un diagnòstic positiu de covid-19 els últims 14 dies,malgrat que el consistori no concreta com es garantirà aquest compliment.

La reobertura del Bicing es farà sense haver de pagar l'abonament, que està previst que continuï congelat mentre duri l'estat d'alarma. El Bicing tindrà 57 noves estacions.

6. El socialista Álex Pastor va dimitir ahir com alcalde de Badalona després d'haver estat detingut conduint begut i amb resistència als Mossos. El cap de la llista més votada, García Albiol, del PP, i l'anterior alcaldessa, Dolors Sabater, de Guanyem Badalona, busquen la manera de tornar a l'alcaldia.

7. L'ARA de Sant Jordi sempre ha estat un diari ple de suggeriments, de col·laboracions i d'autors. Us el recomanem especialment.

Ja ho sabeu, a la portada "llegir" i a la contraportada "estimar". Que tingueu un bon dia, i fins a les 12 a l'Instagram de l'ARA en directe.