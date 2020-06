El ministeri decidirà dimecres si Barcelona i Lleida passen dijous a la fase 3 i els ERTO s'allargaran fins al 30 de setembre: les claus del vespre amb Antoni Bassas (15/06/2020)

Bona nit des de l'ARA. Balanç d'aquest dilluns, 15 de juny del 2020.

1. El Govern ha aprovat aquest dilluns la proposta perquè tot Catalunya entri a la fase 3 a partir d'aquest dijous, 18 de juny.

La consellera de Salut, Alba Vergés: "Creiem que tot el país ha de passar a la fase 3. Ens podrem gestionar nosaltres. Hi som per avançar i fer avançar el país".

Si el govern espanyol diu que sí, es relaxarien algunes mesures abans del pont de Sant Joan, una festivitat que preocupava pel risc de repunt de casos per les possibles aglomeracions. El pas a la fase 3 permet la lliure circulació per tot el territori català.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, dirà aquest dimecres si tot Catalunya passarà a la fase 3. I ha afegit que "en el moment que decaigui l'estat d'alarma [la nit de dissabte a diumenge] qualsevol ciutadà espanyol es podrà moure lliurement per tot el territori".

2. Mentrestant, el nombre de morts per coronavirus a Catalunya ha augmentat aquest dilluns en 4 i la xifra total arriba a 12.457.

Per saber com està actualment la situació a Catalunya, en els últims set dies (des del dilluns 8 de juny fins al diumenge 14) s'han notificat, segons les dades del departament de Salut, 35 defuncions per coronavirus, a més de 587 contagiats nous.

3. Centenars de turistes alemanys han arribat aquest dilluns al matí a l'aeroport de Son Sant Joan de Palma, a bord de 47 avions precedents de diversos aeroports d'Alemanya. És una prova pilot.

4. I el govern espanyol proposarà allargar els ERTO perquè les empreses puguin mantenir-los fins al 30 de setembre, en comptes del 30 de juny com estava previst. Segons ha avançat la Cadena SER, el document que planteja el ministeri de Treball no exclou cap sector, però rebaixa les exempcions en les quotes de la Seguretat Social dels treballadors afectats per un ERTO que es reincorporin a la feina a una forquilla d'entre el 60% i el 15%, en la línia de l'últim acord.

5. Sis agents dels Mossos d'Esquadra van colpejar i insultar el 10 de gener del 2019 el Wubi, un jove de 20 anys, al municipi de Sant Feliu Sasserra (Bages). El jutjat d'instrucció número 5 de Manresa investiga els policies, de la unitat d'antiavalots ARRO per un delicte de lesions i un altre contra la integritat moral.

Els insults racistes al Wubi per part dels Mossos d'Esquadra

Els Mossos van obrir un expedient d'informació reservada per a aquest cas, però el van aturar després que comencés la causa penal als jutjats. Ara, una vegada s'ha publicat un àudio en què es pot sentir l'actuació dels agents, el departament d'Interior ha anunciat que els canvia de destí mentre s'espera la resolució judicial. Fins a aquest moment havien continuat a l'ARRO i no s'ha concretat en quina unitat treballaran ara.

La CUP ha registrat una pregunta parlamentària per saber quines mesures prendrà el departament d'Interior contra els mossos investigats, per què no s'ha pres cap mesura fins ara i perquè comparegui el conseller d'Interior, Miquel Buch. El conseller ja ha anunciat que ho farà a petició pròpia.

6. Això s'ha sabut el dia que un grup de veïns organitzats han atacat amb pedres, aquesta nit, un pis ocupat de Premià de Mar (Maresme) on vivien joves migrants. Els veïns que atacaven l'edifici també es van encarar amb la policia i van causar destrosses al mobiliari urbà. La policia va fer diverses càrregues per dispersar els concentrats i cinc agents van resultar ferits lleus.

"Són nois del poble, de tota la vida, alguns havien anat amb mi a l'institut i hem sigut de la mateixa colla", explica una noia a l'ARA. "Acusen els nois que vivien al pis d'haver comès una agressió fa alguns dies, a una noia prop del port, però la policia ja ens ha confirmat que no van ser ells. Per tant, els van atacar només per una qüestió racista". Efectivament, els Mossos d'Esquadra han desvinculat oficialment aquest matí l'agressió de fa alguns dies en un pas subterrani del passeig Marítim amb els nois que vivien al pis.

7. L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sigut traslladada aquest dilluns al matí a la presó de dones de Wad-Ras, a Barcelona, després de demanar-ho a la junta de tractament de la seva presó fins ara, Mas d'Enric, al Catllar (Tarragonès). Forcadell ho va demanar per "raons de vinculació familiar", segons ha informat la conselleria de Justícia, i per ser més a prop de Sabadell, la seva ciutat de residència habitual, han dit fonts pròximes a la família. Ara la junta de tractament de la nova presó haurà de fer una nova proposta perquè l'expresidenta es pugui acollir a la sortides periòdiques a través de l'article 100.2.

8. El periodista Manuel Cuyàs ha mort aquest dilluns als 67 anys, després de temps afectat per una leucèmia. De fet, fa poc va haver de sotmetre's a un trasplantament i va acomiadar-se dels lectors del diari El Punt Avui. "Ha arribat el moment de fer una pausa llarga. L'hora del trasplantament tan anunciat ja és aquí. Gràcies a tots, lectors", escrivia Cuyàs en l'últim article que va publicar a El Punt Avui el 15 de maig passat. Però la intervenció no va acabar d'anar bé i la salut del periodista es va deteriorar en els últims dies.

El periodisme no tan sols perd un gran cronista de la quotidianitat sinó que ha perdut un senyor, un home amant de la paraula i la companyonia. "Prosista lluminós", ha dit avui l'Àlex Gutiérrez.

9. Documents de la CIA recullen les sospites que Felipe González estava darrere dels GAL. En els informes hi ha parts censurades quan es vincula l'expresident espanyol a l'organització que va matar una trentena de persones pròximes o membres d'ETA durant la dècada dels 80, i per la qual diversos alts càrrecs del PSOE van ser condemnats pel Tribunal Suprem. González mai ha sigut formalment acusat de res. "González ha acordat la creació d'un grup de mercenaris per combatre terroristes fora de la llei", relata un informe que La Razón va fer públic diumenge, desclassificat el juny del 2011 però elaborat el 1984. Ara bé, el document no aporta proves concretes, sinó que recull impressions bona part de les quals atribuïdes a la premsa, als polítics bascos o a enquestes. També hi ha moltes parts censurades, cosa que fa que no es pugui afirmar que la CIA assenyalés González com a autor dels GAL.

10. ¿I com tenim les pluges i les temperatures per a les pròximes hores? Demà ens espera un dia de ruixats sobtats que afectaran molts indrets, a la tarda seran fins i tot localment forts en comarques del nord i a les Terres de l'Ebre. La temperatura baixarà de dos a quatre graus i fins a Sant Joan no hi haurà calor intensa.

Fins aquí les claus del vespre.