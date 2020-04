Un atur del 20% a Espanya pronostica l'FMI i els presos polítics podran tornar a treballar: les claus del vespre amb Antoni Bassas (14-04-2020)

Bona nit des de l’ARA. Cop d’ull a aquest dimarts, 14 d’abril del 2020. Ha acabat fent una tarda radiant, demà no farà tant de sol i a la tarda i nit fins i tot s'escaparan alguns ruixats puntuals. La segona part de la setmana no ens acabarem de desfer dels núvols, però tot i així l'ambient serà poc fred.

1. Avui ha estat el primer dia de tornada a la feina per a un milió de catalans de serveis no essencials. Mirem les càmeres del trànsit a les 7 de la tarda als accessos de Barcelona.

2. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha acabat la seva quarantena preventiva i tornarà aquest mateix dimarts a casa. Torra va resultar infectat pel coronavirus i fa 14 dies va anunciar que havia superat la malaltia, tot i que ha mantingut un confinament preventiu de dues setmanes més a la Casa dels Canonges.

Avui hi ha hagut reunió del consell executiu i la consellera Budó ha dit que el Govern veu "difícil" la celebració de festivals de música aquest estiu. S'han aprovat destinar 31 milions d'euros al sector de la cultura.

I en una compareixença al Parlament, aquesta tarda el conseller Buch ha parlat sobre les relacions entre els governs espanyol i català durant aquesta crisi. Buch: "La recentralització ens ha perjudicat, la capacitat de decidir ens hauria permès avançar". Buch critica que l'Estat optés per la "recentralització" en lloc de la "col·laboració".

3. Mentrestant, 567 morts avui, 18.056 persones en total. El nombre de morts per coronavirus torna a augmentar a Espanya: en les últimes 24 hores s'han registrat 567 víctimes. Habitualment els dimarts es produeix un augment perquè és el dia que s'actualitzen les dades del cap de setmana de totes les comunitats autònomes. En total han mort 18.056 persones per la malaltia des de l'inici de la crisi sanitària a Espanya.

Segons el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, "la tendència és bona".

I atenció, perquè, pel que fa a les xifres de Catalunya, estem a l’espera de les dades de les últimes 24 hores i s’espera un canvi en la metodologia de recompte que probablement canviarà les proporcions que fins ara teníem.

4. Avui el BOE ha publicat una ordre ministerial que permet a l’Estat intervenir els laboratoris privats per controlar els tests del coronavirus i regular-ne els preus. Es tracta d’evitar que es facin les proves del covid-19 a persones asimptomàtiques. "Els tests són una prioritat i un acte de salut pública. Han de quedar sota la tutela del govern", ha dit el govern espanyol.

5. Gir de guió en la situació dels presos amb el tercer grau o el 100.2 i que tinguin feina fora dels centres penitenciaris. Segons un comunicat del departament de Justícia, els interns en aquesta situació –entre els quals hi ha els presos polítics– podran sortir de la presó per anar als seus respectius llocs de treball a partir de demà dimecres. Per fer-ho, però, cal que acreditin que l'empresa per a la qual treballen ha recuperat l'activitat. Segons fonts de Justícia, la mesura no afecta aquells interns amb el 100.2 que, com l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, sortien del centre per cuidar un familiar.

6. Efectes econòmics del coronavirus: una dràstica caiguda del PIB d'un 8% i l'atur per sobre d'un 20%. Aquest és el nou pronòstic del Fons Monetari Internacional (FMI) per a l'economia espanyola, després de revisar aquest dimarts en el seu nou informe les previsions per al 2020. Si es confirma aquesta dada, seria la pitjor en tota la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) des que es va posar en marxa, el 1970, i probablement la contracció econòmica més important des de la Guerra Civil Espanyola.

Precisament aquestes eren les xifres amb què es movia aquest matí el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, en una entrevista amb l’ARA.

Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, la portaveu del govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha admès que "l'única llum" dels càlculs de l'FMI és que el creixement per al 2021 seria del 4%, en línia amb les previsions de l'Estat. De fet, la portaveu de l'executiu manté l'esperança que la corba de la recuperació econòmica tingui més forma de V que de U.

7. Mig any després, els trens han tornat a circular per la R13, en el tram que uneix Lleida i l'Espluga de Francolí, que estava tallada des dels temporals de l'octubre. Els treballs de reparació han tingut un cost de 28,3 milions d'euros.

8. L’excapità del Barça Xavi Hernández ha sigut entrevistat per un youtuber, DjMariiO, i ha dit que es veu capacitat per entrenar el Barça.

9. I, per cert, la subsecretària de Sanitat italiana ha dit que n o es podran veure partits de futbol amb espectadors a les graderies fins que no es trobi una vacuna contra el covid-19: “Els estadis plens només els veurem quan es donin les condicions de màxima seguretat i tinguem una vacuna”.

