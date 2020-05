Torra visita la conca d’Òdena i Grande-Marlaska cessa Pérez de los Cobos per “pèrdua de confiança”: les claus del vespre amb Antoni Bassas (25/05/2020)

Bona nit dia des de l’ARA. Així ha quedat el dilluns 25 de maig del 2020.

1. Avui el president Torra ha sortit per primera vegada de la Casa dels Canonges en una visita de treball des que va començar el confinament i ha anat a la conca d’Òdena, on ha fet aquest anunci: “En primer lloc, un milió i mig d'euros a fons perdut per al comerç de la conca d'Òdena, per a tots els municipis, perquè vam obligar-los a tancar abans que els altres i han patit més que els altres. Creiem que era de justícia aquest reconeixement especial”.

2. Continua a la baixa el nombre de morts registrats a Catalunya, però creixen els casos nous. En les últimes hores s'han notificat 13 defuncions i s'ha arribat a les 11.848 víctimes mortals.

Per cert, que el ministeri de Sanitat està revisant la sèrie de defuncions i contagis registrats des de l'inici de la pandèmia i avui ha notificat gairebé 2.000 morts menys que els que s'havien comptabilitzat fins ara. En total, segons les xifres facilitades pel ministeri aquest dilluns, a tot l'Estat han mort 26.834 persones per coronavirus. De moment, l'explicació que ha incorporat Sanitat al document de dades per justificar aquests canvis és que s'està fent una "validació individualitzada dels casos", cosa que pot comportar "discrepàncies" amb els còmputs dels últims dies.

3. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al Govern que els barcelonins puguin sortir de la ciutat i moure's per l'àrea metropolitana com a molt tard abans de dilluns que ve, 1 de juny. Colau compta amb el suport de la resta d'ajuntaments metropolitans, que també s'han mostrat a favor de reconèixer la "unitat metropolitana" i unir les tres zones sanitàries que ara hi ha en una de sola, atesa la realitat social, econòmica i també de mobilitat que existeix. El Govern va demanar uns dies per analitzar si permet la mobilitat metropolitana, però tot fa indicar que dilluns es podrien aixecar barreres.

I el que fa una crítica a l'alcaldessa barcelonina és el president de Foment, Josep Sánchez Llibre: “L'Ajuntament de Barcelona ha fet un pla d'acció no per una ciutat millor, sinó per col·lapsar-la. És un pla irreal, sense sentit, per això Foment demana que s'aturi tot el pla i que l'alcaldessa convoqui els agents econòmics i socials i els sectors implicats per acordar un pla sensat”.

4. La xifra de treballadors afectats per un ERTO a Catalunya no baixa.

Per la seva banda, l a ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha afirmat aquest dilluns que el mercat laboral ha recuperat des del començament d'abril i fins al 12 de maig més de 100.000 treballadors dels 890.653 llocs perduts.

5. Fora de la pandèmia, la notícia del dia és que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituït el cap de la Guàrdia Civil a Madrid, Diego Pérez de los Cobos (el de l’1 d’Octubre), per "pèrdua de confiança".

Fonts coneixedores dels motius del cessament apunten al contingut de l'informe que la Guàrdia Civil va enviar al jutjat de Madrid que investiga el delegat del govern espanyol a la capital de l'Estat per haver permès la manifestació del 8-M. El jutge investiga Franco per un suposat delicte de prevaricació fruit d’una denúncia, i l’informe de la Guàrdia Civil conté acusacions cap al director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, a qui atribueix la comissió de delictes. En concret, l’informe de la Guàrdia Civil apuntava que Simón disposava de dades sobre la gravetat de la crisi tres dies abans de la manifestació del 8-M perquè les havia facilitat durant una reunió amb els responsables d’un congrés evangèlic que havia de tenir lloc a Madrid entre el 19 i el 21 de març i havia sigut prohibit pel ministeri de Sanitat. La Guàrdia Civil contraposa aquestes precaucions de Simón respecte a l’acte religiós amb la permissivitat pel que fa a la manifestació del 8-M. També recorda que l'Organització Mundial de la Salut havia advertit del risc dels actes multitudinaris el 14 de febrer.

6. Donem un cop d’ull al dia que farà demà. Demà farà més calor, però dimecres i dijous tornaran a ser dies més frescos i en general tota aquesta setmana no serà tan d'estiu com l'anterior. Els pròxims dies farà sol, les nuvolades seran escasses fins i tot al Pirineu.

Fins aquí les claus del vespre. Ens trobem demà a quarts de nou del matí amb les claus del dia. Bona nit i que descansin.