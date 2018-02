La contaminació dispara un 20% el risc de patir un ictus

La contaminació dels motors dièsel té una relació directa amb el risc de patir un tipus concret d'ictus, l'ictus aterotrombòtic. Concretament, els dies amb més concentració de sutge a l'atmosfera -que és un contaminant procedent de la mala combustió dels motors dièsel- es dispara un 20% el risc de patir un ictus. Així ho revela un estudi de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), l'Hospital del Mar i l'Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) que s'acaba de publicar a la revista Enviromental Research.

L'estudi ha analitzat dades de gairebé 3.000 pacients atesos a l'Hospital del Mar per un ictus entre els anys 2005 i 2014. "El que hem fet és avaluar l'exposició a aquest contaminant, el sutge o carbó negre, i veure si hi ha una associació amb l'augment de patir un ictus en la població atesa a l'Hospital del Mar en aquest període", explica Rosa Maria Vivanco, investigadora del programa de recerca en processos inflamatoris i cardiovasculars de l'IMIM. Estudis anteriors ja havien demostrat l'increment de la mortalitat per ictus a llarg termini a causa de la contaminació atmosfèrica i la relació entre els alts nivells de sutge a l'atmosfera i les morts per patologies cardiovasculars. Ara, els investigadors han pogut comprovar que aquest contaminant també actua a curt termini com a desencadenant de l'ictus aterotrombòtic, provocat pel despreniment de les plaques d'ateroma.